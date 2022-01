Az ünnepélyes eseményre meghívták Navracsics Tibort, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kormánybiztosát és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőt is. Őket Táborosi László polgármester külön köszöntötte beszéde elején.

- A kormány által 2019-ben elindított Magyar Falu Program az egyik legsikeresebb vidékfejlesztési programmá vált az országban, s lehetővé tette, hogy falvaink felzárkózzanak - mondta Fenyvesi Zoltán. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy választókörzetében 57 település élt a lehetőséggel, ahogy Uzsa is. - Sajnos a közösségi programok megtartása a vírushelyzet miatt sok helyen nehézségekbe ütközött, de bízzunk abban, hogy ezen a területen is pozitív irányba mozdulnak el a dolgok. Ehhez a már átadott infrastrukturális fejlesztések stabil alapot nyújtanak a jövőben - utalt a képviselő Magyar Falu Program által megvalósult fejlesztésekre, s egyben jelezte, hogy a program a jövőben is segíti a településeket.

Táborosi László azt emelte ki először, hogy a most felavatott épület jól illeszkedik azokhoz a tervekhez, amelyek a falut családbaráttá, illetve kulturális központtá formálnák a jövőben.

- Ezen célok eléréséhez az elmúlt két évben jelentős beruházások valósultak meg nálunk. Aszfaltos sportpálya, edzőterem, épülő bányász emlékpark látható a centrumban. Kultúrházunk is folyamatos fejlesztés alatt áll, játszóterünk pedig a Magyar Falu Program segítségével újult meg a közelmúltban. Több pályázatunk van elbírálás alatt, amelyek főként rendezvények szervezését támogatják majd. Községünk idén csatlakozott a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz, amely már előrevetíti a nívós nyári rendezvényeket, többek között az itteni művésztábort, színházi előadásokat egyéb kulturális eseményeket - foglalta össze az új közösség színterhez kapcsolódó gondolatait a polgármester.