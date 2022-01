Navracsics Tibor kormánybiztos megjegyezte, hogy rendkívüli időket élünk, az egész ország a negyedik hullám kellős közepén van, ami rendkívüli intézkedésekkel is jár.

– Az ajkai kórház nem csak az ajkaiknak és Ajka városának fontos, hanem fontos az Európa Kulturális Fővárosa régiónak is, hiszen azzal számolunk, hogy már jövőre, de főleg 2023-ban, vélhetően a járványadatok is lehetővé teszik majd, hogy a turizmus ismét felélénküljön és sokan látogassanak ide a térségünkbe. Az itteni infektológia, amely országos hírű, nyilván ezek után az előzmények után komoly szerepet kap majd a térség egészségügyi ellátásában és az EKF programsorozatra való felkészülés során, illetve a lebonyolítás során az egészségügyi háttér biztosításában – fogalmazott a kormánybiztos, aki kiemelte még, hogy számára személyesen is nagyon fontos az ajkai kórház léte és stabil jelene, ezért szövetséget ajánlott a városvezetésnek.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Nagy Zoltán Magyar Imre Kórház főigazgatója elmondta, hogy az elmúlt időszakban az ajkai kórház egy európai típusú modern kórházzá vált, amely 2020-ban lett covid kórház. Egy olyan intézmény, amellyel országos szinten is számolni lehet. A járvány negyedik hulláma során, már nem önállóan csatlakozhattak az ellátáshoz, hanem egy egységes struktúrában végzik a feladataikat a megyei kórház irányítása alatt. A biztonságos covid ellátás miatt változtatásokra volt szükség. Ez négy osztály: a traumatológia, a neurológia, a krónikus bel és az ápolási osztály munkájának szüneteltetésével járt, ami - a humán erőforrások felszabadításának köszönhetően - biztonságossá teszi a megyei szintű covid ellátást. A feladatoknak eleget tettek és 2021, december 8-tól a betegek fogadására készen állnak. A főigazgató megjegyezte, hogy az átszervezés járt némi kényelmetlenséggel, de ez a betegellátást nem veszélyezteti.

Az ajkai kórház egyedi miniszteri utasítások szerint, az országos kórház főigazgató és a megyei irányító intézmény utasításai szerint látja el a feladatait.

A megyei kórházat irányító intézményvezető, Töreki-Vörös Ibolya főigazgató elmondta, hogy az esetszámok emelkedését követően, jól átgondoltan, a központi elvárásoknak megfelelően kellett kialakítani a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedési tervet, illetve a megyei struktúrát.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

A harmadik hullámban adtak javaslatot arra, hogy Ajkáról az aktív traumatológiai és neurológiai ellátásokat a megyei kórház vállalja fel, míg a krónikus belgyógyászati ellátásokat a tapolcai kórházba irányították át. Így nemcsak ágyak, hanem humán erőforrás is felszabadult Ajkán. A főigazgató asszony megerősítette, hogy ha az esetszámok tartósan csökkennek, és a miniszteri utasításban meghatározott ágyszámok 80 százalékánál nem lesz nagyobb a beáramló betegek száma, akkor a most átirányított ellátások két-három napon belül visszakerülnek az ajkai kórházba.

Hangsúlyozta azt is, hogy az ajkai kórházban véghez vitt jelentős fejlesztések is alátámasztják, hogy a Magyar Imre Kórházra szükség van és a későbbiekben is a megye betegellátásának egyik fontos feladatellátója lesz.