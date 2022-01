Az idei ünnepség két szempontból is rendhagyó volt, hiszen ezen a Mindenki karácsonyán első ízben adtak át díszpolgári címet, mindjárt kettőt is, másrészt Balassa Dániel polgármesterként először köszönthette a résztvevőket. A kitüntető cím adományozásával kapcsolatban elmondta, a későbbiekben más időpontot és helyszínt jelölnek ki majd erre, de most mindenképpen szerették volna még idén a képviselő-testület elismerését tolmácsolni a két kiválasztott személy részére. A településen már van Szigligetért, illetve Szigliget községért emlék- érem, és ebben az évben döntött úgy a helyi vezetés, hogy díszpolgári címet alapít.

Először Lutár Mária jegyző fogadhatta a képviselő-testület gratulációját, aki 1975 óta dolgozik a szigligeti hivatalban, és a község fejlődéséért végzett munkája szinte felbecsülhetetlen. Szintén elismerésre méltó és rendkívül látványos munkát végzett Balassa Balázs, aki polgármesterként tizennyolc évig irányította a települést. Csupa szív hozzáállásának, szorgalmának, leleményességének köszönhetően soha nem látott fejlődésen ment át a falu, amit most díszpolgári cím adományozásával ismert el a képviselő-testület.