A második adventi gyertyát Udvardy György veszprémi érsek és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere lobbantotta lángra, ezután megkezdődött az országos katolikus karitatív akcióhét. A főpásztor elmondta: a karácsony kapcsán érzékenyebbek vagyunk arra, hogy mindenki számára ünnepet varázsoljunk.

- Ennek az akciónak szimbolikus jelentősége is van. Amikor fényeket gyújtunk egy-egy ünnep kapcsán, akkor ez kifejezi az együvé tartozásunkat és azt is, hogy egy piciny kis ajándék vagy adomány reményt tud ébreszteni bárkinek a lelkében, aki nehéz helyzetben él - fogalmazott Udvardy György. Mint mondta, ezzel az akcióval arra is felhívják a figyelmet, hogy az adakozás nemcsak egyegy szervezet feladata, hanem mindannyiunk kötelessége. Hozzátette: a meggyújtott gyertyák fénye kifejezi az öszszetartozást is.

Szijártó László, a Veszprémi Főegyházmegye karitászigazgatója elmondta, az Egymillió csillag a szegényekért 1998-ban indult el Franciaországból, és azóta már jó pár ország, nemzet csatlakozott hozzá, a hazai karitász 2008-ban. - Azóta minden évben valamelyik nagyobb város főterén, az adventi vásárban, forgatagban megpróbáljuk felhívni a figyelmet a körülöttünk élő szegényebb embertársainkra, az idősekre, a betegekre. Hiszen ilyenkor mindannyian kicsit felfokozottabb hangulatban vagyunk, mert Jézus születésének ünnepére készülünk, és ilyenkor mindenkiben jobban benne van az adakozás iránti vágy, a segítőkészség és a jóindulat - mondta el László atya.

A karitász húsz gyermeknek adott át ünnepi csomagot Keszthelyen. Középen Udvardy György veszprémi érsek

Forrás: ZH/Belovári András

Éppen ezért a Katolikus Karitász a karácsony előtti időszakban több akciót hirdetett, hogy az emberek fokozottan odafigyeljenek egymásra - folytatta a gondolatot Écsy Gábor, a szervezet országos igazgatója. Ennek jegyében november 22-én indították el a Tárjátok ki a szíveteket! elnevezésű adventi akciót, amelyben többféle programot szerveznek. Ezekben közös, hogy szeretnék a figyelmet ráirányítani "a körülöttünk élő emberekre". - Az adventi idő különösen alkalmas arra, hogy valami jót tegyünk, könnyítsük mások esetleg nehéz életét, akár adománnyal vagy látogatással, szóval, vigasszal - hangsúlyozta Écsy Gábor, hozzátéve: a karitász munkatársai a kis gyertyákkal az ország több mint 200 településén hívják fel a figyelmet arra, hogy aki teheti, adakozzon az ünnepi időszakban.

A Tárjátok ki a szíveteket adventi segélyprogram-sorozat keretében a karitász önkéntesei a járókelőkkel együtt mécsesekből szívet vagy a szervezet jelét, a lángoló keresztet formálják meg, amely a nélkülözőkkel való sorsvállalást jelképezi. A Katolikus Karitász vezetői azt remélik: gyerekek, fiatalok és idősebbek egyaránt bekapcsolódnak majd a karácsonyi akcióba. A gyertyákért felajánlott összegeket a karitász a hátrányos helyzetűek téli megsegítésére fordítja.