– Lókúton is beigazolódott: a Magyar falu program valódi problémákra ad hatékony választ. A települések élnek ezzel a lehetőséggel, jó pályázatokat adnak be. Az ugyancsak előnyös az önkormányzatoknak, hogy ez a forrás száz százalékos támogatást biztosít, a folyósított keretet nem kell önerővel kiegészíteniük. Lókút saját költségvetéséből sokkal kevesebb beruházást tudna megvalósítani az Mfp nélkül. A település jövője szempontjából pedig fontos, hogy színvonalas óvoda működjön helyben. Pedagógusai a koronavírusjárvány eddigi hullámai alatt erőn felül teljesítettek, megérdemlik, hogy korszerűbb infrastruktúra megteremtésével segítsük munkájukat. Szebb, élhetőbb helyre járhatnak nap mint nap, akárcsak a gyerekek. Ez is azt szolgálja, hogy megszeressék szülőfalujukat, ragaszkodjanak hozzá – hangsúlyozta Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Tájékoztatása szerint az óvoda épületéhez több mint 23 millió forint pályázati támogatást kapott az önkormányzat. A mellette lévő játszótérre csaknem ötmillió forintot. Ezen a részen leszerelték a rossz állapotú eszközöket, új játékok kerültek a helyükre és a kerítést, a támfalat megjavították.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester részletezte, milyen munkálatokat végeztek el a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Óvodájában: többek közt teljes fűtéskorszerűsítést és napelemeket helyeztek el az épületen, több helyiséget kifestettek, egyet kompletten felújítottak. Elmondta, hogy tavaly 21 gyermek járt az intézménybe, idén valamivel kevesebb, mivel többen iskolások lettek.

– A községek megtartóerejét meghatározzák, milyenek az utak biztosította kapcsolataik a hozzájuk közeli falvakkal, városokkal. Lókúton régóta várták az emberek, hogy a bekötőútjuk megújuljon. Vágytak erre. Amikor találkoztam velük, gyakran kérték, hogy e téren segítsek a változtatásban. Ezért örülök, hogy már kész a kivitelezési feladatok egy része. A közelben más szakaszok, összekötő utak ugyancsak megújultak nemrégiben. Mindig figyeltem arra, kezdeményeztem, hogy képviselői körzetemben erre jusson forrás a Magyar falu programban – szögezte le a honatya és hozzátette: a 2812 méteres szakasz útfelújítására 363 millió forintot biztosít az Mfp.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A faluvezető megjegyezte, hogy a falujuk felé vezető út egyre forgalmasabb. Nemcsak helybeliek és hárskútiak járnak erre, zirciek ugyancsak egyre többen használják. Errefelé mennek Veszprémbe dolgozni. Ugyanis a 82-es főútnak a megyeszékhelyre bevezető szakasza gyakran bedugul azokban az időszakokban, amikor a legtöbben munkába mennek vagy onnan hazaindulnak. Ez is indokolta a beruházást, amit októberben kezdtek el, tavasszal folytatnak. Sümeginé szavai szerint a kastélytól a település széléig tartó részen huszonhat éve nem végeztek el útfelújítást. Elkeskenyedett, letöredeztek szélei, kátyúkkal volt tele. Most biztonságossá válik.