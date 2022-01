Novák Katalin miniszter üdvözölte, hogy a felújításokkal négy évszakosak lettek az Erzsébet-táborok. December elejétől karácsonyig három napra, két éjszakára, szülői beleegyezéssel egyszerre 800 gyermek érkezik az egész országból. A vendégek részt vehetnek az ünnepi rendezvényeken, különféle programokon, átélhetik az ünnepi várakozás csodáját. A miniszter felidézte, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványt a magyar katolikus és a református egyház hozta létre, a táborokhoz pedig az állam nyújt támogatást. A járvány miatt külön figyelnek az egészségügyi biztonságra, így a 18 év felettiek csak védettségi igazolvánnyal érkezhetnek.

Elhangzott, ezekben a táborokban a 2012-es kezdetektől egymillió gyermek járt, és sokszor hátrányos helyzetűek érkeztek Zánkára, Fonyódligetre, Ivóra.



Hornyák Tibor, az alapítvány elnöke köszönettel beszélt a kormány és a jelenlévő miniszter támogatásáról, mellyel fel tudták újítani, illetve fűthetővé tették a fonyódligeti és a zánkai tábort, a működés apropóján pedig méltatta kollégái, illetve az összes dolgozó munkáját. A korszerűsítés révén egész évben tudják már fogadni a gyerekeket, és így még többen érkezhetnek hozzájuk. Rendkívül színes programokat tudnak szervezni a gyerekeknek, így a karácsonyi ünnepséget is, melyen hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig vehetnek részt a gyerekek. Láthatnak például cirkuszi előadást, részt vehetnek interaktív játszóházban, kézműves programokon. Az elnök is kitért az egészségügyi biztonságra, emiatt a 3400 férőhelyre 1200-an érkezhetnek. A köszöntők után a miniszter a gyerekekkel együtt felkereste az adventi forgatagot, a kézműves alkotóházat, az interaktív játszóházat, a sportcsarnokot és a színházat. Utóbbiban cirkuszi előadást láthattak a gyermekek, akiket kezdés előtt Novák Katalin külön köszöntött. A miniszter azt mondta: – Karácsony közeledtével már számoljuk a napokat. Ilyenkor nemcsak azt várjuk, hogy legyen karácsonyfa, és legyenek ajándékok, de azt is, hogy minden évben átélhessük azt a csodát, amit Jézus születése jelentett.