Már a panírozáskor, a hús és egyebek kirántásakor gondolhatunk arra, hova kerül a felhasznált étolaj. Az erre a célra szánt tároló tartályok jelentik a környezetbarát megoldást. Így, azaz a szelektív gyűjtés révén bioüzemanyagként hasznosul. Jó tudni, hogy veszélyes hulladéknak számít. Ha nem gyűjtjük külön, jelentős környezetkárosító hatáshoz járulunk hozzá. Akár a vécébe, akár a mosogató lefolyójába öntjük, a csatornahálózatba kerül és a szennyvíztisztítók terhelését növeli. Csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozhatja.

Ha élővizekbe jut, tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, a vízi élőlényeket elpusztíthatja. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet elszennyezhet. Az se jó, ha a talajra öntjük. Gátolja annak légáteresztő képességét, záróréteget képezve megakadályozza a víz feljebb jutását. Ha pedig a szemét közé dobjuk, a kommunális hulladékban nehezen lebomló anyagként jelenik meg. Viszont, ha külön gyűjtjük, zsírolvasztó berendezésben, zárt rendszerben dolgozzák fel. A végtermék, vagyis a tisztított növényi étolaj a biodízel iparágban hasznosul újra, a gázolajgyártás biokomponenseként használják fel. Minden liter begyűjtött és újrahasznosított használt étolajjal annyi felesleges szén-dioxid-kibocsátástól mentesíthető a környezetünk, mintha kilencven kilométert autóztunk volna.

Magyarországon az elmúlt években egy-egy esztendőben mintegy 25 ezer tonna használt étolaj keletkezett a háztartásokban, amiből csak mintegy ötszáz tonnát gyűjtöttek össze szelektíven. Lassan növekszik csak a kedvező arány e téren. De mindenki tehet azért, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Méghozzá könnyen. Kis odafigyeléssel az étolaj körforgásban tartható, feldolgozható, újrahasznosítható. Így is védhetjük egészségünket, környezetünket. A lehűtött olajat otthon töltsük műanyagpalackba! Ne üvegbe és csak a növényi olajat! Ha megtelt a flakon, azzal együtt kell az olajat bedobni szelektív edénybe. Vállalkozások, éttermek szintén így járhatnak el. Akár üzemanyagtöltő állomásokon, hulladékudvarokban, a fenntarthatóságot fontosnak tartó boltoknál.

Sütőzsiradék-gyűjtő edényt kihelyeztek többek között Cseszneken, Bakonynánán, Pápateszéren. Közterületen használtolaj-gyűjtőedény Zircen még nincs, de a sütéskor, főzéskor használt olaj több üzletben leadható, átveszik – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat. Porván az elsők közt biztosítottak erre lehetőséget, már mintegy két éve van ilyen közös kukájuk a helyieknek. Igénybe veszi a lakosság.

– Nemrégiben az ürítés előtti napokban raktam én is be a nálam összegyűlt olajat a konténerbe. Csaknem csurig tele volt az edény. Ebből is látszik: rászoktak a helyiek, a környékbeliek is erre a természetet óvó gyakorlatra. Korrekt az együttműködésünk a céggel, aki elszállítja a használt olajat. Ahhoz, hogy fontosnak tartsák a falubeliek a környezettudatosságnak ezt a formáját, a bevezetésekor tájékoztató kampányra volt szükség. Igyekeztünk minél többeket meggyőzni arról, hogy kicsivel is sokat tehetnek. Már sokan átérzik ennek felelősségét, már tudják hogyan, hova lehet vinni a sütéshez használt zsiradékot. Eleinte némi ellenállásba ütközött kezdeményezésünk. Akadt, aki azt gondolta, nem szeretne még ezzel is külön foglalkozni. A generációk közötti kommunikáció oldotta fel a helyzetet, azaz fiatalok győzték meg idősebb rokonaikat, változtassanak megszokásaikon. Sikerült – mondta el Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester.