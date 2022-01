A bejelentésen Porga Gyula polgármester, Navracsics Tibor kormánybiztos, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Durmics Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának vezetője beszéltek a fejlesztésekről. A városvezető a Kolostorok és Kertekkel vont párhuzamot, és nem mondtak le arról, hogy valami hasonló jöjjön létre a belvárosban is. Mint mondta, nagyon hiányzik az a része a városnak, ami egyfajta nagyvárosi kertet jelent. Azért tudtak nagyot álmodni, mert az a kerítés, ami az Erzsébet ligetet az egyetemi campusról leválasztja, elbontják - ebben a Pannon Egyetem abszolut partner volt - , így a gyerekkórháztól a zeneiskoláig egy nagy zöldfelület áll rendelkezésre, amit teljes egészében megszeretnének újítani. A zeneiiskola előtti parkoló 200 méterrel "arébb" kerül, a parkolás pedig a föld alá kerül. A kültéri parkoló helyén városi park nyílik, más mellett kávézóval. Ugyanakkor megújul a múzeum épülete is.

Navracsics Tibor kormánybiztos a Pannon Egyetemet emelte ki elsőként, hiszen az intézmény partnere a városnak ebben a beruházásban is. Elmondta, azzal, hogy az egyetem modellváltáson esett át, könnyebben be tudnak kapcsolódni a hasonló projektekbe, így nem is volt kérdés, hogy a beruházás mellé állnak. Arról is beszélt, hogy a fejlesztésekkel megszűnik az egyetem fizikai különállása a várostól, hiszen eltűnnek a kerítések is. Hangsúlyozta, hogy a 200 férőhelyes mélygarázs megépítésével nem lesz kevesebb spotpálya az egyetem alsó campusán. A cél az, hogy valamit visszaadjanak a városnak abból, amit az "kiharapott" belőle az elmúlt 70 évben. Kiemelte az okospadokat, a szelektív hulladékgyűjtőket és az utcabútorokat, melyek majd a parkba kerülnek.

Durmics Zsuzsanna, a Városfejlesztési Iroda vezetője a fejlesztések menetéről beszélt, benne más mellett egy zöldtetős kávézóval, és egy hatalmas játszótérrel. Teljesen megújul a zöldfelület, ami fakivágással jár majd, de természetesen ültetnek is és a nemzeti park szakembereivel egyeztetnek. A munkálatok a tervek ezen a hétvégén elkezdődnek, ezért december 18-án és 19-én lezárják a Hóvirág utcától a Zeneiskoláig tartó részt, ahol sem gyalogos-, sem gépkocsiforgalom nem lesz 20-áig, majd az újabb komolyabb zárásra január közepén kell számítani. Elhangzott, a Zeneiskola előtti parkolót addig nem szüntetik meg, amíg nem lesz a helynek alternatívája.

Az Erzsébet-liget zöld fejlesztése, és az egyetemi kampusz megújítása, valamint a Laczkó Dezső Múzeum felújítása 15 milliárd forintból valósulhat meg. Az évekig tartó munka első része, a liget újjászületése a jövő év végére valósulhat meg. A hatalmas projekt uniós pénzből, EKF támogatásból és a Cselekvő Közösségek Program segítségével valósul meg.