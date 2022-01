A Pannon Egyetem hagyományos karácsonyi ünnepségén Navracsics Tibor, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőbeszédében elmondta, az egyetem életében 2021 történelmi jelentőségű volt, hiszen modellváltó egyetem lett.

- Már látni is az első eredményeit ennek az új működésnek, amely reményeink szerint egy sokkal erősebb helyi kötődést és sokkal tágasabb nemzetközi távlatot jelent az egyetem számára is. Abban, hogy mindez a váltás zökkenőmentesen valósult meg, nagy szerepe volt az egyetem tudományos és igazgatási apparátusának is – emelte ki Navracsics Tibor. Hozzátette, a Pannon Egyetem ma már Magyarországon is, Európában és a világban is jegyzett egyetemmé vált, ami 2021 óriási eredménye.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta, ebben az évben is első tudott maradni az egyetem a pályázati eredményességben, a Nemzeti Labor stratégiai ágazatokban pedig vezető szerepet tölt be. Az egyetem a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban erősödött, a Times Higher Education Rankingben belépett az egyetem a legjobb intézmények közé, a világ egyetemei között a felső tíz százalékba sorolták az intézményt. Ez a helyezés a 1201+ kategóriába esik, összehasonlításképpen azonos besorolásba került a Pannon Egyetem, mint a BME vagy a Corvinus Egyetem.

- Büszkék vagyunk arra, hogy Rasovszky Kristóf, egyetemünk hallgatója olimpiai ezüstérmes lett nyíltvízi úszásban. Az idei évben pedig számos szakmai megállapodást kötöttünk, továbbá szorosabbra fűztük az együttműködést az EKF-fel is. Ebben az évben már elkezdődtek a béremelések is, de az elkövetkezendő időszakban további béremelések várhatók – fűzte hozzá Gelencsér András.

Az ünnepség keretében – a korábbi hagyományokat követve – megemlékeztek a 2021-ben elhunyt munkatársakról és hallgatókról, valamint átadták az egyetemi kitüntetéseket is.