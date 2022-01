A jelentkezési lehetőség rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel és legalább általános iskolai végzettséggel. Az alapképzés 2022. január 5-én indul.

A program első ciklusát mintegy ötszázan kezdték meg szeptemberben, ezért a honvédség és a Honvédelmi Minisztérium ismét kiemelt érdeklődésre számít. A jelentkezést minél hamarabb el kell indítania annak, aki januárban szeretné megkezdeni a féléves programot. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. Az első két hónapban a résztvevők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak ugyanazon a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. A résztvevők az alapokat az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el. Aki a második hónap után speciális területet választ, akár ejtőernyős- vagy búvárkiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet kezelni is. A hat hónap alatt és utána is bárki választhat más szolgálati formát, azaz dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.

A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori minimálbér, amely a kormány döntése alapján 2022-től bruttó 200 ezer forint. A program második részében a katonák már a garantált bérminimumra jogosultak havi fizetésként, ez bruttó 260 ezer forintra emelkedik. A 25 év alattiak itt is több pénzt kereshetnek, hiszen mentesülnek az szja-fizetés alól. Ruházati ellátás, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek.

Az önkéntes katonai szolgálatért a következő ciklusban is járnak felvételi többletpontok. Aki sikeresen elvégzi a hat hónapos kiképzést, 32 pontot szerez, aki ezt követően plusz fél évet katonáskodik, 64 többletpontra jogosult. Jelentkezni december közepéig továbbra is Veszprémben, a Jutasi úti toborzóirodában lehet – közölte Soós Gyula alezredes, a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.