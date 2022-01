Ha szeretném kiemelni egyik idei fejlesztésünket, akkor a település templom előtti központjának rekonstrukcióját kell megemlítenem. Három éve volt ezeréves a bencés monostor, ennek apropóján kiemelt állami keretet kaptunk a felújításra. Tavaly szeptemberben kezdődött a munka, tavaszra sikerült befejezni. Idehozhattuk Budapestről a millenniumi harangjátékot, amely fővárosi funkciójának betöltése után raktárban kallódott. Megszólal minden szombaton és vasárnap 16 órakor, s vasárnaponként 11 órakor is tette hozzá a falu vezetője.

Márkus Zoltán polgármester

Forrás: önkormányzat



– Az összesen 170 millió forintos beruházáson belül emellett megoldottuk a tér vízelvezetését, térkövezését, füvesítését. Parkolókat alakítottunk ki, padokat, hulladékgyűjtő edényeket, kandelábereket rakattunk ki, és egy-egy szobrot áthelyeztettünk. Keresztelő Szent János szobra, az első és a második világháborús emlékmű a templom oldalába került. Látványos, régóta várt változtatást valósítottunk meg a korábban elhanyagolt területen, ugyanis megszépítésével az elődeim a településvezetésben már tizenegy éve próbálkoztak – mondta el Márkus Zoltán.



Apró lépések a természetért



A Magyar falu program forrásaira minden évben pályázik a település. Idén a közösségi ház épületének tetőszerkezetére nyert támogatást. Már szerződést kötött az önkormányzat a kivitelezésre. Tavaszra készülhet el mintegy 12 millió forintból a bádogozás, a lécezés, a hőszigetelés. Szeretnék majd a falakat is hőszigetelni, azokat a nyílászárókat, amelyeknél ez indokolt, kicserélni – ez a következő lépés lehet. A folytatásra szintén a Magyar falu programból igényelnek pénzt, a pályázati kiírásokat várják. Ugyancsak ebből az alapból tudtak a közterületek karbantartására alkalmas eszközöket beszerezni. Mivel Bakonybél természetvédelmi területen fekszik, nemzeti park szomszédságában, fontos, hogy az új, modern gépek akkumulátorokkal működnek. Így a kaszáláshoz, az ágvágáshoz, a fűnyíráshoz nem kell üzemanyagot használni, energiatakarékosan oldhatják meg. Az ilyen apróságok, az ilyesfajta odafigyelés is jelentős, a közvetlen és a közvetett hatása miatt is. Ugyanis a faluvezető reméli, példát adnak ezzel a lakosságnak a környezetszennyezés csökkentésére. Ezt a hozzájuk látogató vendégek is látják. Például azt, hogy már két önkormányzati épületre napelemeket telepítettek több éve.



Homokbányából hulladéklerakó



A lomtalanítások utáni lomtalanításokat hasonló okokból, a természet megóvása miatt szervezi meg az önkormányzat. Ugyanis a szolgáltató nem minden hulladékfajta elszállítását vállalja ezeken az alkalmakon. Ezért olyan szállítót keresett, amely megfelelően kezeli, helyezi el a szemetet és saját erőből fedezi a költségeket. Megéri, mert így nem az erdei utakon, a fák között kötnek ki a kidobnivalók. Onnan az eltakarítása drágább lenne.



Idén valósították meg szintén önkormányzati költségvetésben azt a hulladéklerakót, ahova a helyiek az ágakat, az avart és a nem veszélyesnek minősülő építési törmeléket vihetik. Előbbiek égetése már tilos, de e szabályozás érvénybe lépését a járvány miatt elhalasztották. Ám előbb-utóbb bevezetik, és a száraz levelek eltüzelése egyébként is egészségkárosító. Ezért vette meg a régi, már nem üzemelő homokbányát a falu. A polgármesteri hivatal alkalmazottai, közfoglalkoztatottak készítettek ide kaput, kerítést a lerakóhoz. Nyár végén kezdte fogadni a hulladékot. Azt tervezik, hogy ha már nagyobb mennyiség összegyűlik ágakból, akkor bedaráltatják és eladják, ugyanis így felhasználhatók energianyeréshez.



Túrázók, helyiek érdekei



A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást segítő forrásából, mintegy tízmillió forintból két mellék­utcát tudták leaszfaltoztatni. A Rózsa és a Gyár utcát. Ezt a terhelés is indokolta, ugyanis nagyobb turistabuszok járnak ezeken. A koronavírus-járvány elmúlt két esztendejében is növekedett az idegenforgalom keretében a faluba érkezők száma. Emiatt és lakossági kérésre az elmúlt esztendők parkolókialakítási kezdeményezéseit folytatni szeretnék. A központhoz közeli utcákban személyautók is egész napra megállnak.



– Fontosak számunkra az idelátogatók, de nem válhat élhetetlenné a község. Valószínűleg több utcában az egyik oldalon tiltani fogjuk a parkolást, és a buszoknak újabb parkolókat alakítunk ki. Ha pályázati pénzt kapunk hozzá, akkor e téren komolyabb eredményt érhetünk el, ha nem, akkor is teszünk lépéseket saját erőből. Mindenkinek érdeke, hogy településünk megőrizze szépségét – szögezte le Márkus Zoltán.