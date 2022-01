Kobán László, az intézmény igazgatóhelyettese fogadta a Napló munkatársait a védettségi igazolvány felmutatása után. Elmondta: az első nyílt napjukon nagyon sokan voltak, a könyvtár teljesen megtelt, ami csaknem négyszáz fiatalt jelentett.

– Most is azokat a nyolcadikosokat vártuk, akik érdeklődnek a szakképzés iránt, motiváltak, szeretnek tanulni – fogalmazott. – A mi iskolánk híres arról, hogy erős, jó jegyekkel lehet bekerülni. Reményeink szerint ez a délután is sikeres lesz.

Kérdésünkre, hogy néhány mondatban mivel győzné meg a továbbtanulókat, hogy az iskolát válasszák, így felelt: olyan versenyképes szakmát kapnak a náluk tanulók, amely egész életre szól és nyugodtan tudnak alapozni a továbbtanulásra is. De komoly hívószó lehet az ösztöndíj is manapság, ami egy tizenegyedikes jól tanuló gyereknél 50 ezer forintot is jelenthet havonta. A kérdésre, hogy kell-e valamilyen szinten harcolniuk a gyerekekért az iskoláknak a városban és a térségben, úgy válaszolt: vannak népszerű intézmények, ráadásul Veszprémben a gimnáziumok „viszik a prímet”. Ám szerinte a szakképző intézmények között ők népszerűek, és a legjobb helyi gimná­ziu­mok nyomában vannak.

– Jövőre nem tervezünk változást, hasonló szakok indulnak, mint idén. Bejön viszont a harmadik évfolyam a technikumi rendszerbe – mondta Kobán László, aki bízik benne, hogy sikeres lesz a beiskolázásuk.