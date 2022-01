Ovádi Péter méltatta az ÁK-t, amelyet Vetter Szilvia, az Állatorvos-tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője hívott életre. Azt mondta, a kódex aláírása nagyon jelentős esemény Veszprém és környéke életében. A politikus felidézte, országgyűlési képviselőként egyik célja, hogy javítsanak az állatvédelemmel foglalkozó alapítványok, egyesületek helyzetén, és próbálják a hatósági intézkedéseket is olyan mederbe terelni, mely előremutat az említett területen. Az állatvédelem közös ügyünk, melynek szellemisége Veszprém megyéből származik, amit országszerte érvényesíteni kell.

Ovádi Péter elmondta, cél, hogy az állatvédelemben is Európában az első öt közé kerüljön Magyarország, amiért nagyon sokat tettek már az illetékesek: együttműködnek, összefognak, létrehozták az ÁK-t, a gazdijogsit, újjászerveződött az Állatvédelmi Tanács, népszerűsítik a felelős állattartást. Elindították azt az európai szintű törvénykezést, melyre nagy szükség van az állatvédelemben. Veszprém megye élen jár abban is, hogy az ebrendészeti szolgáltatást az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány végzi. A Veszprémi Állatkert apropóján a képviselő méltatta az Állatvédelmi Kompetencia Központ létrehozását, ahol a felelős állattartásra is felhívják a figyelmet. Sikernek tekinti, hogy az új állatvédelmi törvényt egyhangúlag fogadta el az országgyűlés.

Vetter Szilvia méltatta a központ megalakulását, majd az állatvédelemben kiemelte a közösségek, szervezetek jelentőségét, melyek létrehozták a kódexet, melyet először Budapesten az állatok világnapján, októberben írtak alá.

Porga Gyula polgármester méltatta, hogy a miniszteri biztos olyan állatvédelmi törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben, mellyel sikerült egyesíteni az országot. A kódex aláírásához a városok közül elsőként csatlakozott Veszprém. Mint mondta, nem élhető a közösség ott, ahol az állatok nem kapják meg a megfelelő figyelmet. Aláhúzta az önkormányzat, a civilek, a vállalkozók és a tudomány összefogását, ezt az egységet képviseli a kódex.