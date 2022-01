Az egyesület tagjai otthon vagy adventi foglalkozáson készítenek egy-egy díszt, amelyet elhoznak és feltesznek a közös fára. Ilyenkor kívánnak is valamit, aminek a hagyomány szerint előbb vagy utóbb teljesülnie kell.

– Ez a szép fenyőfa a mi közös örömünk. Mindenki hozzáadja a magáét, és jelképesen a sok kicsiből lesz egy szépen feldíszített nagy fa. Ilyenkor a gyerekek is mindig kapnak ajándékot. Idén is készítettünk nekik csomagot, amelyben édesség és gyümölcs van, illetve egy kis plüss vagy társasjáték, amellyel a téli napokon otthon is eljátszogathatnak – mesélte Gerencsér Hilda, a Csingervölgyért Egyesület elnöke.

Idén a Covid-helyzet miatt műsorral nem készültek, de egy forró tea mellett, a díszítés és az ajándékosztás közepette jókat beszélgettek. „Érintésmentes”, előre csomagolt ajándékot kaptak azok, akik saját készítésű díszt hoztak a fára.

A közösség létszáma egyébként 40–45 fő között váltakozik. A többség már nyugdíjas, sőt sokan már nyolcvan év felettiek. Legtöbben csingeriek, de akadnak olyanok is az egyesületben, akiket valamilyen szál fűz a régi bányászkolóniához. A többgenerációs rendezvényekkel az identitástudatot építi az egyesület. Szeretnék elérni, hogy azok a gyerekek is kötődjenek Csingervölgyhöz, akiknek a szülei mostanában költöztek ide.

A közösség tagjai közül mindenkit beoltottak már, de most különösen vigyáznak egymásra, mert tudják, hogy a vírus erre nincs mindig tekintettel. Már csak emiatt is idén ez volt az egyesületi tagok utolsó közös találkozója.