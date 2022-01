– Egy kicsit szerettük volna aktivizálni az embereket karácsony előtt, mivel ilyenkor mindenki szívesen adakozik. Ezt egy önkéntes akcióvá fejlesztettük, és száz angyalt kerestünk, akik átveszik az ajándékokat és regisztrálják az adományokat. Az önkénteseket „hivatásos angyal” oklevéllel jutalmaztuk, míg a felajánlók „jótevő” kártyát kaptak – mesélte Varga Andrea, a Kristály-völgy Egyesület elnöke, aki megjegyezte azt is, hogy a pandémia miatt általában egy-egy önkéntes váltotta egymást a Manó-sátorban. Kiderült az is, hogy idén is száznál jóval többen jelentkeztek az angyalszolgálatra. Szerencsére adományokból sem volt hiány, így a családsegítő központ munkatársainak mindennap bőven volt mit elszállítaniuk. A csomagokba tartós élelmiszert, édességet, játékot, könyvet, írószert, tisztálkodási vagy tisztítószereket vártak, amelyeket aztán december 20-án kiosztottak a rászorulók részére.

Meghirdettek egy ökokarácsonyfa-szépségversenyt is. Erre a megmérettetésre városrészek, intézmények, óvodák, civil szervezetek neveztek. A versenyre nyolc élő, újrahasznosítható anyagokból készült díszekkel ékesített fenyőfával, illetve két jelképes – egy fából készült és egy hegesztett – karácsonyfával jelentkeztek az ajkai szervezetek. Az Agórán kiállított, fenntartható módon feldíszített fákra a Manó-sátorban, illetve a Kristály-völgy Egyesület közösségi oldalán lehetett szavazni.

Idén is működött a feldíszített műhely

Forrás: Molnár Sándor/Napló

– A szervezetek továbbra is nagyon lelkesek. Nagyon sok civil szervezettől érkeztek önkéntesek, és a középiskolások közül is sokan bekapcsolódtak, illetve ajándékokkal is többen segítettek. Azt gondolom, hogy Ajkán az önkéntesség nagyon népszerű, és szerencsére nem csak a karácsony előtti időszakban. Sok embert sikerül megmozgatni, sokan vállalják ezt szívesen, és olyanok is vannak, akik egész évben az adventi önkénteskedést várják. Ez egy szívet melengető dolog, hiszen benne van a segítségnyújtás és az adakozás is. Olyanok is jöttek idén, akik korábban még nem vettek részt ezekben az akciókban, így folyamatosan bővül az önkéntesek köre – összegezte pozitív tapasztalatait a 2021-es jótékonysági akciók kapcsán az egyesület elnöke.