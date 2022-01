A véleményezhető vitairat a város honlapjára került fel.

– Azt szeretnénk elérni, hogy Veszprém Európa húsz legélhetőbb városa közé kerüljön 2030-ig a saját kategóriájában – fogalmazott Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) a közösségi oldalán szerdán kora este közzétett videóüzenetben. Hozzátette, a veszprémi közösség eddig is közösen fogalmazta meg a célokat, és az azokhoz vezető utat, és most a 2030-ig tartó időszakra való felkészülés is közös munka eredménye lehet. Felidézte, az elmúlt időszakban száz veszprémi intézményvezetőt, vállalkozást szólított meg azzal, hogy milyen eszközökkel lehet a várost a kontinens élmezőnyébe juttatni. A beérkezett véleményekről kiadványt készítettek, majd ebből az anyagból vitairat készült, amelyet közzétettek a város honlapján, mert azt szeretnék, hogy a lakosok megosszák észrevételeiket, javaslataikat az abban foglaltakról. A városvezetés terve, hogy jövő tavaszra összeállítsák Veszprém 2030-ig tartó stratégiai dokumentumát.

A város honlapján elolvasható vitaanyag öt irányt rögzít, amelyek mentén továbbgondolható, milyen lehet Veszprém 2030-ra: stabil pozíció Európa kulturális térképén (1); Veszprém, a Bakony és a Balaton regionális egysége (2); magas életminőséget biztosító szolgáltatások (3); zöld és fenntartható Veszprém (3a); hatékony közlekedés kettő, négy és több keréken (3b); erős kutatás-fejlesztési és innovációs profil (4); Veszprém, a digitalizáció nyújtotta lehetőségek mintavárosa (5).

A polgármester arra kérte a veszprémieket, mondják el véleményüket. – Tervezzük meg közösen Veszprém jövőjét, azt az utat, amelyen 2030-ra Európa legélhetőbb városai közé kerülhetünk – zárta videóüzenetét Porga Gyula.

A vitairat kiindulópontjaként ezt fogalmazták meg: „2030-ra Veszprém a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa lesz (…) Egyszerre lesz országszerte ismert arról, hogy a közszolgáltatások, a szabadidős és sportlehetőségek, a közösségi élet, a gasztronómiai kínálat, de még az utcák és terek hangulata, szépsége is párját ritkítja itt – és egyszerre lesz Európa-szerte ismert kulturális központ, ami a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa év után is népszerű célpont, Európa élhető városai húszas toplistájának tagja. Környezetével, a Bakonnyal és a Balatonnal kiegészülve páratlan egységét kínálja a kiegyensúlyozott, békés és szabad élet minden feltételének.”