Veszprém

A téli lepel néhány centis, de a mínusz egy fokban megmaradt, és az előrejelzés szerint napközben is hasonló hőmérsékletre lehet számítani. Sokan örülnek annak, hogy legalább az ünnep másnapján igazi téli hangulat uralkodik a városban. Úgy tudjuk, havazik a Bakonyban is, ahol kitűnő sportolási lehetőségek közül is lehet választani. A rendőrség azt kéri, mindenki csak téli gumiabronccsal, nagyon óvatosan közlekedjen, és indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról.

Tapolca

Tapolcán vasárnap reggel szitál a hó, az utak hónedvesek, csúsznak.