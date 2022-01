Bikádi László, a Hajmáskér-Sóly Református Egyházközség vezetője a Naplónak elmondta, a település több mint ezer évvel ezelőtt lápos, mocsaras vidék volt, amelynek egyik szigetére építtette Szent István király a fogadalmi kápolnát. Az évszázadok alatt a területet feltöltötték, azonban a talaj továbbra is vizenyős, vizes maradt, ez a térség egyik vízgyűjtője, a felszíni vizek ide folynak össze. Ez azért is lényeges, mert amikor 1903-ban a kápolnát kibővítve megépítették a ma is álló templomtornyot, nem sejtették, hogy a víz miatt az új épület megdőlhet. A torony statikailag egyre instabilabbá vált, és megdőlt tíz centimétert délre, nyolc centimétert pedig nyugati irányba.

Forrás: Pesthy Márton/NApló



– Ez a dőlés elkezdte kettétépni az egész templomot, és attól féltünk, hogy annyira leromlik majd a torony állapota, hogy vagy leomlik, vagy kárt tesz a felbecsülhetetlen értékű freskókban. Mélyépítők siettek a segítségünkre megoldani a problémát – hangsúlyozta a lelkész.



A szakemberek most 3,5–4 méter mélységű lyukakat fúrnak a templom köré, amelyekbe magas nyomással betont injektálnak. A megszilárduló anyag ezután stabilizálja az épületet.

Most 3,5–4 méter mélységű lyukakat fúrnak a templom köré, amelyekbe magas nyomással betont injektálnak

Forrás: Pesthy Márton/Napló



– Szeretnénk külön köszönetet mondani azoknak a szakembereknek, akik részt vesznek a munkálatokban, mert a téli szabadságukról visszatérve vállalták, hogy a templomunkat helyrehozzák. Úgy vélem, ők is átérezték a súlyát, hogy hazánk legöregebb kápolnája bajban van, és a segítségére siettek. Ez az önzetlenség a mi egyházközségünknek felér egy karácsonyi ajándékkal, csodával. Köszönjük! – zárta gondolatait a lelkész.