Pápán, a Celli úton megnyílt az ország 95., egyben a város első McDonald’s étterme. Az új autós egység a „Jövő Élménye” koncepció szerint épült, melyben kiemelt szerepet kap az innováció és a digitális fejlesztés, miközben a személyesség is fontos eleme a kiszolgálásnak. Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. A pápai étterem különlegessége, hogy ez az első hazai McDonald’s étterem, ahol e-töltőállomást telepítenek az elektromos autóval érkezőknek. A korszerű étterem közel 70 munkatársat foglalkoztat.

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében. A pápai étterem ennek a növekedési stratégiának a részeként épült hatodik új egység.

„Növekedési stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy új éttermeinkkel olyan településeken is megjelenünk, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk. Nagyon örülünk annak, hogy valóra tudtuk váltani régi álmunkat és végre megérkeztünk Pápa városába. Egy olyan, új éttermi koncepciót hoztunk el, amely gyökeresen megváltoztatja a mekizés élményét.” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

A „Jövő Élménye” koncepció a digitalizációra épül, azonban nem csak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére, így az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésre is. A koncepció legszembetűnőbb elemei az érintőképernyős rendelésfelvevők, az úgynevezett kioszkok, ahol a vendégek saját maguk tudják leadni a rendeléseket, és bizonyos fokig akár személyre is tudják szabni a kiválasztott termékeket. A könnyebb választás és a gördülékenyebb rendelés érdekében digitális menütáblák és digitális drive várják a vendégeket.

“A digitalizáció, habár kulcsfontosságú a jövő éttermi élményében, nem a személyes kontaktust hivatott helyettesíteni, hanem abban segít, hogy munkatársainknak több ideje legyen a vendégekkel foglalkozni, beszélgetni velük, gondoskodni a kényelmükről a kiszolgálást követően is. Ennek érdekében egy új pozíciót is létrehoztunk. A Vendégélmény Menedzserek feladata, hogy segítsék az étterembe érkezőket megismertetni az új folyamatokkal. Ezen túlmenően az ún. „table service” szolgáltatásnak köszönhetően vendégeink rendeléseiket az asztalhoz is kérhetik.” – tette hozzá Égi Zsolt.

Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék rendelésre készül, a speciális étkezési igényekkel érkező vendégek pedig ebben az étteremben már a teljes gluténmentes termékkínálatból választhatnak. A kávékülönlegességeket – amelyek az egyik leghíresebb barista La Cimbali kávégéppel készülnek – a vendégek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy koffeinmentes változatban is kérhetik a McCafé pultnál, a kioszkokon, a kasszánál és a Drive ablaknál egyaránt.

Az étteremben a fiatalos, modern burgerezők világát idéző “Alphabet” belsőépítészeti dizájnt valósította meg a vállalat, amely jól illeszkedik a környék hangulatához. Az akadálymentesített vendégtérben 89 fő tud kényelmesen helyet foglalni. A teraszon nem csak további 31 ülőhely várja a vendégeket, de a gyerekek legnagyobb örömére egy játszótér is épült.

Dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere elmondta: „Azt látom, hogy nagyon jó minőségben készült minden, amivel a pápaiakat várják. Kiváló minőségű építőanyagokat használtak, a dizájn korszerű, és az épület megjelenése is előremutató és példaértékű. A McDonald’s étterem több szempontból is üdvözlendő beruházás városunkban: jónéhány pápai családnak egzisztenciát biztosít, illetve támogatja a várost is az adóbefizetéseivel.”

Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hűtő- és fagyasztó ajtó figyelő rendszere, a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel. A pápai étterem különlegessége, hogy ez az első hazai McDonald’s étterem, amelyhez e-töltőállomást is telepítettek, és januártól már a vendégeknek lehetőségük lesz autójukat feltölteni, amíg az étteremben tartózkodnak.