A hárskútiak nagy örömére idén újra együtt ünnepelhették meg a megnyitót. Tavaly ugyanis a járványhelyzet miatt elmaradt a közösségi élmény. Tábori Ferenc polgármester megnyitójában köszönte a szervezők munkáját, akik hagyományt teremtettek a kiállítással és a köszönte a sok támogató felajánlását is, akik hozzájárultak a rendezvényhez.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében megjegyezte, hogy Hárskúton nagyon erős közösség van, amelyért nagyon sokan tesznek. A helyiek összefogásával ismét megelevenedett a település, és elképesztő alkotás született a karácsonyi időszak egyik legkedveltebb süteményéből. A Mézes Hárskút kiállítás igazi közösséget összekovácsoló projektje a településnek, amihez szeretettel gratulált a képviselő.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Az idei évben a „Régi idők karácsonya” címet adták a dekoráció témájának a szervezők. Wágenhofferné Tehel Viola és Bachstetter Anikó ezzel a gondolatisággal szerették volna megidézni nagyszüleink karácsonyainak hangulatát. A hatás eléréséhez készítettek egy szépen díszített kandallót fotellel és kisasztallal, utóbbira hógömböket helyeztek. Emellett egy régi polcból készült egy méretes babaház is, sok-sok kézzel készített aprósággal, számos parányi életképpel, jelenettel. A terem sarkában elhelyezett látványos karácsonyfát pedig kézzel készített díszekkel dekorálták, hogy megidézzék a karácsonyi hangulatot.

A kiállítás érdekessége még, hogy a hetedik alkalommal megrendezett Mézes Hárskútra jóval több alkotás érkezett, mint a korábbi években. A készítésbe a hölgyek mellett bekapcsolódtak a férfiak és a gyerekek is, és olyanok is alkottak, akik korábban még nem vettek részt az akcióban. Elkészítették például a helyi templomot, a falugondnok „szárnyaló” falubuszát, emellett látványos világítótorony, székelykapu és hógömb, valamint sok-sok házikó is készült mézeskalácsból. A legszebb alkotásokra egyébként egy hétig szavazni is lehet.