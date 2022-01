Farkas Dezső 1938. szeptember elsején született, és fél évszázada önkéntes tűzoltó. A jeles évforduló alkalmából kislődi otthona előtt köszöntötte az ünnepeltet Igaz Sándor. A megyei tűzoltószövetség elnöke az elismerés apropóján elmondta, Dezső bácsi tűzoltókorszakának elejéről nincsenek fellelhető dokumentumok, de az első kitüntetése igazolja, hogy aktívan részt vett a mozgalomban.



– A tűzoltás csapatmunka, és ha valaki közénk tartozott, annak nem engedjük el a kezét akkor sem, amikor már nem aktív. Erre jó példa Dezső bácsi köszöntése is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy generációkon átívelő barátságot kössünk. A tűzoltók egymásra vannak utalva, csapatban mennek be a tűzbe is, nem egyedül. Ezért igyekszünk minél jobban összefogni a csapatot – fogalmazott Igaz Sándor.

Megjegyezte, ahol működik önkéntes tűzoltó-egyesület, ott számon tartják nagy öregjeiket. Veszprém megyében egyébként több mint húsz aktív önkéntesegyesület van.



Fontos lenne, hogy minél több helyen legyen ilyen, mert nagyon sok segítséget nyújthatnak a hivatásos tűzoltóknak. Az önkéntes tűzoltók ugyanis kiképzettek, szakmai gyakorlatuk van, védőruhával és helyismerettel is rendelkeznek, ami mind nagyon fontos egy-egy település lakóinak biztonsága érdekében – tudtuk meg.