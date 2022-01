Porga Gyula polgármestert az idei év értékelése mellett a jövő év terveiről is kérdeztük. A visszafogott költségvetés kiállta az idő próbáját, a nehézségek ellenére stabil évet tudtunk magunk mögött idén, összegzett a városvezető.

– A járvány miatt a mögöttünk hagyott év sem volt szokványos, ugyanakkor 2020-hoz képest most év közben már nem kellett módosítani a költségvetést, mert azt a legrosszabb helyzetre készülve állítottuk össze: a költségeket felül-, a bevételeket alulterveztük – fogalmazott a Naplónak nyilatkozva Porga Gyula.



A polgármester hangsúlyozta, a város működtetésénél három idősíkra figyelnek egyszerre. – A napi kihívások mellett készülünk 2023-ra, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) évadra, míg a harmadik időhorizont 2030. Az évtized végére szeretnénk Európa húsz legélhetőbb városa közé kerülni – hívta fel a figyelmet a városvezető.

Az idei évben számos fejlesztés fejeződött be Veszprémben. Többek között elkészült az új Veszprémi Sportuszoda, megújult a Csermák Antal Zeneiskola, átadták a Pápai utat, az új, külön szintű Almádi és az új Budapest úti csomópontot, valamint befejeződött az új tornászgyakorló és a jégcsarnok építése is.



A beruházások sora a következő hónapokban is folytatódik, részben az EKF-címhez kapcsolódóan. – Aki vendégeket vár az otthonába, kitakarít és rendet tesz. Mi városi szinten ugyanígy készülünk 2023-ra. Ehhez nagy segítséget jelentenek a Modern városok programban a kormány által Veszprémnek megítélt támogatások – magyarázta Porga Gyula.

– A cím elnyerése óta arra törekszünk, hogy az EKF-program a város-, a térség- és a közösségfejlesztésről szóljon. Bár szerepelnek a tervekben infrastrukturális fejlesztések, nem ezen van a fő hangsúly. Két fontos kulturális intézmény, a Laczkó Dezső Múzeum és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár felújítását is megkezdjük – mondta a polgármester. Az épületek korszerűsítése mellett azonban közterek is megújulnak 2022-ben.



Porga Gyula úgy fogalmazott, a visszafogott költségvetés kiállta az idő próbáját, a nehézségek ellenére stabil és kiszámítható évet tudhat maga mögött Veszprém

Forrás: Pesthy Márton/ Napló

– A Séd-völgy sikeres rehabilitációjához hasonló zöldterületet szeretnénk létrehozni a belvárosban is, ennek érdekében a zeneiskolától a volt gyermekkórházig felújítjuk a sétányt, ami ezután a kikapcsolódás és az elcsendesedés helyszíne lehet. A beruházással visszaadjuk a városlakóknak a zeneiskola körüli teret, a parkolót az egyetemnél alakítjuk ki, megkétszerezve a parkolóhelyek eddigi számát – részletezte Porga Gyula.

Az EKF-programban két, eddig kihasználatlan épület, az egykori gyermekkórház és a Jókai utcai egykori Ruttner-ház is új funkciót kap: előbbi Acticity néven mozgásközpont lesz, utóbbiban ifjúsági szálláshely üzemel majd, és a várbörtön megújuló kiállítására is ezen keresztül juthatnak el a látogatók. A polgármester kérdésünkre elmondta, a vasútállomás megújítása a MÁV, a Volán és az önkormányzat közös feladata lesz, és rövidesen döntés születhet a megvalósításról. A tervek szerint teljesen megújul a fogadóépület, akadálymentesített peron készül, és a parkolási helyzet is javul.



A napokban teljesen új, korszerű buszok jelentek meg Veszprém utcáin, januárra a teljes flottát lecserélik. – Amikor arról döntöttünk, hogy a város a saját kezébe veszi a közösségi közlekedés működtetését, Veszprémben volt a legidősebb a buszpark, közel harminc év volt a flotta átlagéletkora. Az utóbbi három évben nagy utat tettünk meg: a cél mindig az volt, hogy a veszprémiek minél nagyobb arányban használják a közösségi közlekedést, és 21. századi infrastruktúra szolgálja ki az utasokat. Bár voltak nehézségek, ma már látszik, jó döntést hoztunk, januárra ugyanis Veszprémben közlekedik az ország legfiatalabb buszflottája. Ezzel hosszú távon is kiszámítható és megoldott lesz a város tömegközlekedése – fejtette ki Porga Gyula.

A polgármester a 2022-es tervekről, elképzelésekről is szót ejtett. – Az EKF-évad előtti utolsó év kiemelten fontos. Egyrészt szeretnénk, hogy az elindított beruházások befejeződjenek év végére, 2023 elejére. Emiatt jövőre városszerte intézményi és közterületi megújítások lesznek, amelyek kisebb kellemetlenséget jelenthetnek a lakóknak, de abban bízom, hogy a veszprémiek kellő megértéssel és türelemmel viseltetnek majd ezek iránt – fogalmazott Porga Gyula.



A jövő évben országgyűlési választásokat is tartanak, ennek kapcsán a polgármester elmondta, abban bízik, hogy a 2010-ben elkezdődött munkát folytatni tudják. – Az utóbbi évek azt bizonyítják, hogy akkor lehet sikereket elérni, ha a kormány és az önkormányzat között összhang van, gondolok itt a Modern városok programban vagy az EKF 2023 évadhoz megítélt bőkezű kormányzati támogatásokra. Ovádi Péter személyében olyan országgyűlési képviselője van a városnak, akivel eredményesen dolgozunk együtt – húzta alá a városvezető, aki a 2030-ig tartó víziójáról is beszélt.

– Azt a célt tűztük ki, hogy Európa húsz legélhetőbb városa közé kerüljünk, Tartu vagy Weimar mellé. A jelenlegi rangsorban az 54. helyen áll Veszprém, de szeretnénk felzárkózni az élmezőnyhöz. A város ennek érdekében stratégiai dokumentumot alkotott, melyet a napokban a nyilvánosság elé tártunk, és tavaszig várjuk a veszprémiek véleményét az abban megfogalmazottakról. A visszajelzéseket felhasználva várhatóan tavaszra készül el az a stratégia, amely meghatározza a célokat és az azokhoz vezető utat – tekintett előre Porga Gyula.