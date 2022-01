Az önkéntesek az eredeti tervek szerint a helyi iskolában, illetve az óvodában foglalkoztak volna a gyerekekkel. A járványhelyzet miatt azonban módosítani kellett a terveken, és a nagyvázsonyi fiatalokkal közösen szerveztek a vendéglátók programokat részükre. Ha direktben nem is, de áttételesen azért segíthettek a külföldi fiatalok az óvodásoknak és a nagyvázsonyi iskolásoknak. Mivel a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat már második éve támogatja az óvodát mikuláscsomagokkal, ezért az önkéntesek becsatlakoztak a „ Mikulásgyár” munkájába és segítettek összeállítani a csomagokat, az iskolások részére pedig mézeskalácsot sütöttek.

A szeretetről adtak elő műsort a külföldi önkéntesek a Reményi Rendezvényházban

Forrás: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület

Advent harmadik vasárnapján bekapcsolódtak a település ünnepi rendezvényébe, és a szeretetről adtak műsort a Reményi Antal Rendezvényházban. A hét folyamán még a helyi fiatalokkal közös éneklést és mézeskalácsozást is szerveznek, illetve ping-pong-, csocsó-, és dáma versenyt is rendeznek. A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 2016 óta fogad már önkénteseket. A külföldi fiatalok most az Európai Szolidaritási Testület Erasmus plusz programja keretében érkeztek Nagyvázsonyba és december 16-án utaznak majd haza – tudtuk meg Kandikó Ritától, az egyesület elnökétől.