A dokumentum értelmében stratégiai partnerként segíti a felsőoktatási intézmény az EKF-program minél sikeresebb megvalósítását. Az egyetem számos területen támogatja majd a VEB 2023 EKF munkáját. Az együttműködés részeként a hallgatók, az oktatók és a VEB2023 munkatársai együtt dolgoznak majd azért, hogy Veszprém, a Bakony és a Balaton térsége egy sikeres kreatívipari régióként igazán vonzó kulturális célpont legyen a nagyközönség számára.

A VEB2023 elsősorban a kulturális, az ökológiai, valamint a képzőművészeti projektekben számít az egyetemisták friss, kreatív és új szemléletű ötleteire, javaslataira, ugyanakkor a projektek megvalósításába is szívesen várja a hallgatókat, közölték. Az együttműködés kiterjed a VEB2023 EKF dizájn és innováció területét is magában foglaló programjaira, megosztják egymással kapcsolatrendszerüket is.

Markovits Alíz fontos lépésként értékelte, hogy a VEB2023 újabb kiemelkedő intézménnyel bővíthette stratégiai partnereinek körét. Felidézte, a mostani megállapodás, valamint a Pannon Egyetemmel tavaly júliusban, míg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel idén tavasszal megkötött együttműködés egyaránt azt szolgálja, hogy Veszprém és a régió az Európa Kulturális Fővárosa cím segítségével a térségben az ország egyik legjelentősebb kulturális-kreatív régiója legyen.

– Az, hogy diákjaink és oktatóink részt vehetnek a Veszprém–Bakony–Balaton térség kulturális fejlesztésében, egyedi lehetőség számunkra. Üzleti, turisztikai, kommunikációs és művészeti kurzusaink, azaz teljes képzési portfóliónk szorosan kapcsolódik a VEB2023 EKF projekthez. Oktatóink tudásbázisának, valamint hallgatóink kreatív ötleteinek bevonása mindkét fél számára hasznos szakmai tapasztalat lehet – tette hozzá Bachmann Bálint, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora.