Ahogy arról már a Napló hasábjain is beszámoltunk, szeptember elején Várpalotán tett látogatást Kordian Kolbiarz polgármester vezetésével Nysa város delegációja. A közel 45 ezres lélekszámú, Lengyelország délnyugati részén található település vezetői ugyanis testvérvárosi kapcsolat létesítésére tettek javaslatot, amelyet örömmel fogadott Várpalota Város Önkormányzata.



Októberben viszonozták is a látogatást, Campanari-Talabér Márta polgármester, valamint Dobos Tamás és Sipos Tamás önkormányzati képviselő részt vett Nysában a Klapka György honvédtábornok előtt tisztelgő dombormű avatásán, majd a városházán tartott hivatalos találkozón megegyeztek arról: mindkét településen elkezdik az előkészületeket a testvérvárosi szerződés aláírására, amelyre 2022 első felében kerülhet majd sor.



Mindehhez azonban a képviselő-testület hivatalos támogatására is szükség van, az erről szóló előterjesztést fogadták el legutóbbi tanácskozásukon a városatyák. Az anyagban olvasható tájékoztató szerint a gazdag történelmi múlttal bíró lengyel városban számos sport- és kulturális egyesület, intézmény működik, így több területen is megvalósulhat majd együttműködés, s közös európai uniós pályázatokon is részt vehet Nysa és Várpalota.



Az eredeti tervek szerint Várpalota fenntartható városi mobilitási tervét is tárgyalta volna a testület, ám végül az előterjesztést nem vették napirendre. – A mobilitási terv készítői a járványhelyzetre való tekintettel nem utaztak el Várpalotára. Mivel nagyon sok kérdés felmerült a bizottsági ülések folyamán az anyaggal kapcsolatban, így elnapoltuk az előterjesztés megtárgyalását. Ragaszkodunk ugyanis ahhoz, hogy az anyag előkészítői személyesen vegyenek részt az ülésen, s a felmerülő kérdésekre ne csak online, hanem a tanácskozás helyszínén adjanak válaszokat. Így decemberi ülésünkön tárgyalunk majd a fenntartható városi mobilitási tervről – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester.



Az ülést követően – a jogszabályoknak megfelelően – az éves városi közmeghallgatást is megtartották az inkubátorházban, ahol Treuer Imre önkormányzati képviselő ismertette a hallgatósággal a Várpalota környezeti állapotáról szóló aktuális tájékoztatót.