– Az almádi csoport 1994-ben alakult, mintegy harminc önkéntes segíti a munkát. Almádiban csütörtök délutánonként, Fűzfőn szerda délutánonként tartunk nyitva, de a közösségi oldalainkon bármikor elérhetők vagyunk. Fűzfői fíliánk most ünnepelte ötéves fenn­állását, ennek kezdeményezője Kelemen Imréné, Margó volt, akinek, bár elhaladta a 90 évet, lelkesedése semmit sem csökkent az elmúlt esztendők során – kezdte Töltési Erzsébet. Hozzátette, legfőbb céljuk a rászorulók segítése, jobb életre motiválása. Nagyjából 270 családnak próbálnak segítő jobbot nyújtani, ezek között akad két tízgyerekes is.



– Sok adományt kapunk jólelkű emberektől, főleg ruhaneműt és bútort. Az elmúlt két év azonban nem várt kihívások elé állított minket is. A járvány miatt önkormányzati támogatásunk megszűnt, pedig a felajánlott bútorok beszállítását, az ételkonzervek megvásárlását ebből finanszíroztuk. Ezúton is köszönjük minden adományozónknak, aki ezekben a nehéz időkben bármilyen formában segített minket – hangsúlyozta az egység vezetője.



Megtudtuk még, novemberben a Nemzet kenyere programban összesen 200 kilo­gramm lisztet tudtak szét­osztani. Az Adni öröm! akció­ban egy füredi és egy veszprémi szupermarketben végzett gyűjtésből hetven nehéz sorsú családnak juttatnak élelmiszercsomagot. A Mosoly­Manók akcióban harminc cipősdobozt kaptak, ezeket még karácsony előtt eljuttatják a rászoruló gyerekekhez.



Töltési Erzsébet elmesélte, olykor váratlan helyzetekkel keresik meg őket. Nyáron például egy öttagú, külföldi család kocsiját feltörték a balatoni nyaraláson, és minden holmijukat elvitték. Szerencsére mindenkinek találtak cipőt, ruhát, még játékot is a kisgyerekeknek. Két nagy kosár élelmiszert is tudtak adni, amíg megérkezett otthonról a segítség. Nemrég pedig egy négygyerekes anyuka fordult hozzájuk segítségért. Covidosak lettek, nincs pénzük. Konkrétan leírta a gyerekek méretét, így mindenkinek összekészítettek ruhákat, cipőket, karácsonyi ajándékokat.



A szervezet jó kapcsolatot ápol a helyi Gondos Panni Szociális Központtal. S ha az önkéntesek elakadnak egy-egy probléma megoldásakor, akkor az intézettől kérnek segítséget, például idős, hajléktalan embernek szállást keresni, más rászoruló gondját megoldani.



– Az egyházakkal szintén összedolgozunk. Faust Gyula református lelkész és felesége gyakran visznek Berhidára adományokat. Az ottani, szegény sorban élő gyerekeknek nagy örömet jelentett tavaly karácsonykor a sok játék, amit küldeni tudtunk. Szijártó László plébános a nagyböjti gyűjtéssel és most a Szent Erzsébet köténye kinyitásával is segíti a nehéz sorsú embereket. A templomokban, plébániákon tartós élelmiszert lehet leadni, amiből a Máltaiba is jut. Vannak rendszeres adakozóink, akik az otthon feleslegessé vált gyerekruhát, játékot, könyveket mindig hozzánk hozzák, köszönjük nekik! – hangsúlyozta Töltési Erzsébet.



Az önkéntes kiemelte, szeretné, ha fiatalok is csatlakoznának hozzájuk. Szerinte sokan akarnak valami önkéntes munkát végezni, de valahogy nehéz megtenni az első lépést.



– Nagyon jó érzés ételt adni az éhezőnek, ruhát adni annak, aki fázik, elvinni az adományt oda, ahol szükség van rá. Jót tenni jó! Ha valaki segíteni szeretne, mi örömmel várjuk! – zárta gondolatait!