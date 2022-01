A Balaton-parti településen idén mintegy 33 millió forintot költöttek az úthálózat fejlesztésére. Ennek részeként a Rókarántói út körülbelül ötszáz méter hosszúságban, 2,5–3 méter szélességben kapott két réteg aszfaltot, illetve a csapadék elvezetését segítő szegélyt és kifolyókat.

Balassa Dániel polgármester a helyszínen elmondta, a kápolnáig vezető út megújítása több mint 28 millió forintba került, ebből 15 millió forintot pályázaton nyert az önkormányzat. Egy kisebb, saját erőből elvégzett fejlesztésről is beszámolt a polgármester, e szerint a Révész utca is megújulhatott összesen 226 méter hosszúságban, 4,5 millió forintból. Balassa Dániel egyúttal hangsúlyozta, hogy az önkormányzati utak felújítása a jövőben is prioritást kap a településen.

A délutáni program a Básti Lajos Művelődési Ház udvarán folytatódott, ahol az úthálózat-fejlesztéshez hasonlóan a Magyar falu program támogatásával új traktort vehetett át az önkormányzat. Balassa Dániel itt arról számolt be, hogy 11,2 millió forintot nyertek a gépjárműre és a hozzá tartozó eszközökre (utánfutó, tolólap, lombszívó), az összeget 2,1 millió forint saját erővel egészítették ki.