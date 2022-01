Elmondta, idén 7,5 millió forintból gazdálkodtak a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok ellátását szolgáló közbiztonsági keret felosztásakor. A keretösszegből mintegy félmillió forintból testkamerákat vásároltak a közterület-felügyeletnél dolgozóknak, elősegítve a biztonságukat, emellett az eszközök a közterületi szabálysértések felgöngyölítésében is segítséget nyújthatnak a jövőben.

A bizottsági elnök elmondta, új polgárőrség alakult Veszprémben. Korábban több városrészben is működött ilyen szervezet, azonban ezek az utóbbi években megszűntek. Most egy városi hatáskörű egyesület alakult Takács László korábbi önkormányzati képviselő irányításával, a szervezet szakmai munkáját Borbély Zoltán balatonalmádi rendőrkapitány is segíti. A szervezet tagjai a tervek szerint már az adventi vásárban utcai szolgálatot látnak el. Pálinkás Roland arra biztatta a veszprémieket, kapcsolódjanak be a polgárőrség munkájába.

Az elnök elmondta, a társasházak és lakásszövetkezetek pályázati forrásból korszerűsíthetik vagy hozhatnak létre kamerarendszert, amelyre két és fél millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. A rendelet szerint a kamerarendszer létesítésének vagy a meglévő kamerarendszer korszerűsítésének költségét 50 százalékban, de legfeljebb 500 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A támogatási lehetőséget szeretnék évente kiírni.

Pálinkás Roland arra is kitért, általános és középiskolásoknak az elektronikus és online bűncselekményeket megelőző kampányt szeretnének elindítani jövőre.

Pálinkás Roland végezetül a hideg időjárás beköszöntével arra hívta fel a lakosok figyelmét, hogy ha magatehetetlen helyzetben látnak valakit, hívjanak segítséget.