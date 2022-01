Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szép karácsonyi ajándéknak nevezte a beruházást, mellyel egy új tihanyi településrész jön létre, majd külön súlyt helyezett az együttműködésre és az összefogásra. –Magyarországnak és Tihanynak is előre kell menni, nem hátra. A mostani beruházás jelentős előrelépés az ország egyik legszebb települése életében, mellyel tovább gazdagodik, gyarapodik, vélekedett. A képviselő arról is beszélt, hogy az óvoda jelenlegi épülete továbbra is a közösség tulajdonában marad, illetve azt szolgálja a későbbiekben is. Elhangzott, a kormányzat elsőrendű feladatának tekinti a családok támogatását, a családalapítást, a gyermeknevelést. Fontos döntés, hogy kétmillió szülő kap vissza 600 milliárd forint befizetett szja-t, mely Európában más országban nem létező támogatás.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

-A jövő generációjáról gondoskodni jó, és ez mindannyiunk felelőssége, feladata, hangsúlyozta Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára. Azt mondta, Magyarország figyelő gondoskodással tekint a gyermekekre, melyben meghatározóak az őket érintő jóléti alapellátások fejlesztése. Felidézte, 2017-ben még 2610 településen nem működött bölcsőde, az elmúlt négy évben viszont a kormányzati forrásokkal mintegy 70 ezer új bölcsődei férőhely jött létre.

- Tihanyban a meglévő óvodai épület elavult, a bölcsőde nem üzemel. Büszkék vagyunk arra, hogy együttműködéssel olyan korszerű intézmény épül, melyben mintegy hetven férőhelyes óvoda működik, fogalmazott a helyettes államtitkár, majd szólt az újabb, már kiírt fejlesztési pályázati lehetőségekről is. Ezekből a jövőben is támogatják például a mostanihoz hasonló beruházásokat, valamint a helyi gazdaságot, az út és turisztikai, az energetikai, az egészségügyi, valamint a szociális alapellátási fejlesztéseket.