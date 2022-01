- A hivatal igyekezett úgy szervezni a munkát, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel munkatársaink a kritikus időszakokban -, ha tehették – otthonról dolgozhattak, ugyanakkor a hivatali munkát is úgy igyekeztük megszervezni, hogy minimálisra csökkentettük a találkozásokat, ami nagyrészt sikerült, hiszen a járvány elkerülte a munkatársakat – fogalmazott Polgárdy Imre. - Óvatosak voltunk, a Kormányhivatallal megállapodtunk abban is, hogy a házat, ahol dolgozunk, miként használjuk.

- Mely eredményekre büszke, ha a pályázatokra gondol?

- Úgy érzem sikeresek voltunk az óévben. 2021 a következő időszak tervezésével telt el; előreláthatólag 73 milliárd forint kerül a megyében kiosztásra. Az előző fejlesztési ciklushoz hasonlóan most is odafigyeltünk a települések igényeire, melyek megjelentek a pályázati kiírásokban is. Korábban bekértük az ötleteket, a terveket és az igényeket az érintettektől.

- Mire pályáznának a megye települései?

- Ez leginkább a helyi adottságoktól függ. A Balaton-parti és a Bakony egyes települései alapvetően a turizmusban látják a lehetőségeket, míg a hegyes-völgyes helyen élőknél például a csapadékvíz elvezetés ma is fontos tényező. Településeinknek ugyanakkor továbbra is fontos a bölcsődei, óvodai helyek bővítése – így erre is lesz lehetőség, csakúgy, mint a turisztikai beruházásokra. Utóbbi esetében a kerékpárutak tervezésére is komoly igény van.

- Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár mondta nemrégiben, hogy elindul az új pályázati rendszer. Kiírták már ezeket? Milyen konstrukciókra tudnak majd a települések pályázni?

- Tudnak pályázni a települések, a napokban zárult épp egy beadási határidő. Igyekeztünk minden fórumon felhívni a településekvezetők figyelmét minderre a következő időszak pályázataival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra és változásokra, emellett levelet küldtünk, és egyéb konzultációkat is szerveztünk.

- Mire lehet most pályázni?

- Ebben az időszakban többek között kerékpárútra, csapadékvíz-elvezetésre, bölcsődei, óvodai férőhelybővítésre, önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére van lehetőségük pályázati kérelmet benyújtani a településeknek. Ezek vannak most napirenden és kerülnek elbírálásra. Vannak olyan pályázatok, melyek különösen nagy sikerrel bírnak. Ilyen például a horgászokat megsegítő 2 milliárd forint is. Ennek a felhívásnak az elbírálása megtörtént, az év végéig be kell fejezni a projektet. A megyei önkormányzat egyébként folyamatosan felajánlja a segítségét a településeknek.

Polgárdy Imre

Forrás: Pesthy Márton/Napló

- Mennyire voltak közösségszervezők a megyei önkormányzat által szervezett programok?

- Nagy siker volt a csopaki strandon szervezett Bakony-Balaton Gasztroünnep, amit a szezon végén rendeztünk meg. Remélem lesz folytatása. A Somló lábához megálmodott Megyenap is nagyobb siker lett, mint amire számítottunk, amely hosszú kihagyás után kerülhetett ismét megrendezésre.

- 2022-ben is lesz virágosítási verseny?

- Igen! Szerencsére évről évre egyre több a pályázó település, amely azt is jelenti, hogy a megye településein egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, valamint a közterületek gondozása és esztétikus megjelenítése.

- Nagyon nívós turisztikai kiadványai vannak a megyei önkormányzatnak.

- Régi kiadványaink voltak, melyekkel már nem volt szerencsés megjelenni, így igény volt a frissítésre. Emellett főként a fejlesztéseknek köszönhetően számos település arculata megújult, melyet ideje volt csokorba foglalni és megjelentetni az érdeklődők számára. Ugyanakkor a Megyei Értéktár Bizottság munkája szintén fontos szegmense a megyei önkormányzatnak és van még tennivalónk ezen a területen is. Több lehetőség van benne, ezért úgy érzem, hogy elmúlt időszak a fejlődés kezdete volt, benne szép kiadványokkal. Egyre több értékre derül fény, amit meg kell mutatnunk. Mindennek van egy olyan hatása is, hogy mára a megye minden második településén van már értéktár bizottság.