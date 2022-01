– Hasonlóan az előző évekhez, kihívásokkal teli időszakot zártunk a 2021-es évvel, melyben változatos és sokrétű munkát végeztünk el kollégáimmal. Számos nehézséggel, régi és új, még ismeretlen feladattal kellett szembenéznünk. Összességében azonban kijelenthetem, hogy minden nehézség dacára sikeres évet zártunk, és visszatekintve elégedett vagyok az elvégzett munkával – fogalmazott megkeresésünkre Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója. Felidézte, a tavalyi év szakmai tevékenységét az aktuális járványügyi helyzet határozta meg, bár szerencsére az év nagy részében jelenléti oktatásban tanulhattak a diákok. Könnyebb helyzetben voltak a tantermen kívüli digitális munkarend megszervezése kapcsán, hiszen a 2020-as év szakmai tapasztalatai, fejlesztései és jó gyakorlatai a pedagógusok rendelkezésére álltak. A visszajelzések, valamint a tanulók év végi és érettségi eredményei alapján sikerrel alkalmazták az iskolák a tanulók oktatása, felkészítése során a különböző digitális technikákat, módszertani gyakorlatokat. Az előző tanévben már segítségükre volt a KRÉTA rendszerben kifejlesztett új platform, a digitális kollaborációs tér is, amely teljeskörűen biztosította a tantermen kívüli digitális munkarend során a pedagógiai munkához szükséges online felületet az audiovizuális tartalmak feltöltésétől a házi feladatok ellen­őrzéséig.



Egyházi Andrea a járvánnyal kapcsolatban úgy véli, az új helyzetet az intézmények sikeresen kezelték. Természetesen a pandémia előtti helyzettel és szakmai kihívásokkal nem összehasonlítható a 2021-es járványhullámok időszaka, különös tekintettel a kapcsolatok fenntartására. Bármennyire magas színvonalon történik is a digitális oktatás, nem pótolja a személyes emberi kapcsolatokat. Szerencsére 2021 őszén már nem kellett elrendelni minden iskolára kiterjedő digitális munkarendet.



A tankerületi igazgató a főbb eredményekről kifejtette, a fenntartásukban álló 31 intézmény biztonságos feladat­ellátása mellett kiemelkedő infrastrukturális fejlesztések, iskolabővítés, fűtéskorszerűsítés, iskolabútor-beszerzés is történt tavaly, továbbá nagyobb mértékű oktatási segédanyagokat és digitális eszközöket is beszereztek.



– Egy iskola belső tartalmi munkája mellett fontos a külső megjelenés, hogy milyen körülmények között tudjuk fogadni tanulóinkat. Megszépültünk, megújultunk, csaknem valamennyi helyen el tudtunk végezni kisebb-nagyobb felújítást. Ezáltal közel nyolc­ezer gyereknek tettük szebbé a mindennapi körülményeit. Legnagyobb sikernek a szakmai tevékenységhez kapcsolódó eredményeket tekintjük. A megrendezett tanulmányi és sportversenyeken a diákjaink országosan is kiemelkedő eredményeket értek el – mondta el.



– Örömmel tapasztaltuk, hogy az év során mind az alkalmazottak, mind a diákok körében folyamatosan nőtt a beoltottak száma. Tankerületünkben is az országos átlaghoz hasonló átoltottsági adatokról tudunk beszámolni. Viszont továbbra is buzdítunk mindenkit a védőoltás felvételére, hiszen ez az egyetlen módszer a koronavírus-járvány leküzdésére. Kijelenthető, hogy a január 3-án az iskolába érkező diákok és szüleik nem tapasztaltak érdemi fennakadást az oktatásban. Az intézmények feladatellátása teljeskörűen biztosított továbbra is – osztotta meg az átoltottság kapcsán. – A 2021–2022. tanévben a Lázár Ervin program is újraindult. Idén már 39 iskolánk vesz részt az előadásokon, bízunk benne, hogy a körülmények szerencsés alakulásával élő programokkal sikerül a diákok számára az értékteremtő kulturális életet emberközelbe hozni, igénnyé, szokássá alakítani. A program tankerületünkben 8436 tanulót érint, és megközelítőleg 36,5 millió forint összegben biztosítja a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, múzeumok és az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. Folytatódott a Kodály program, mely országos szinten hivatott az alapfokú művészeti iskolák számára biztosítani a megfelelő színvonalú hangszereket. Segítségével érintett intézményeink közel ötmillió forint értékben vásárolhattak eszközöket, felszereléseket. Összeállítottuk a pályaválasztási tájékoztatót mind a középiskolák, mind pedig az általános iskolák részére. Az Iránytű a 2022–2023-as tanévre című kiadvány a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményeket mutatja be, segítve ezzel a tanulókat és a szüleiket a továbbtanulási céloknak megfelelő intézmény kiválasztásában – számolt be Egyházi Andrea tankerületi igazgató.