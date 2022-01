Az Őrtorony állításának ötlete Nemoda István korábbi polgármester, helyi lakostól származott.

A kapolcsi Márvány Gabriella turisztikai referens az útvonal állomásait egyenként is bemutatja a Malmok völgye közösségi oldalán, élő adásban. Az Őrtoronyról készített felvételre lapunk is elkísérte Gabit és Istvánt. A település keleti határában álló utolsó épület, az egykori pásztorház és az útszéli kereszt között vezet fel a hegyre az egy kilométer hosszú földút. Azon az útvonalon, amelyen a római korban is jártak már, és ökrös szekerek vitték a kereskedők áruit a Balaton felé. A mellettünk haladó út, a mai szerpentines aszfaltút elődje az 1880-as években készült, addig a petendi úton járt erre mindenki. A Vigántpetendről az Őrtoronyhoz vezető úton haladva gyönyörű kilátás nyílik a Dörögdi-medencére, annak falvaira. Ahogy egyre feljebb kapaszkodunk, tiszta időben ellátunk egészen Hegyesdig, a Kab-hegyig.

– Szakrális térnek tekintem a kis kilátót. Amikor 2014 nyarán a falu felkért rá, hogy legyek polgármester, végiggondoltam, hogy mit lehetne belefoglalni egy ciklusprogramba. Úgy éreztem, sok mindennel adósa vagyok annak a településnek, ahol feleséget találtam, és amely a családom második otthona lett. Amikor ide, a hegyre feljöttem, mintha azt mondta volna valaki, hogy Adj távlatot! Akkor villant be az, amit Bús János történész negyven évvel ezelőtt mondott, hogy itt, az évezredes kultúrával bíró vidék e pontján nagy valószínűséggel őrtorony vagy jelzőpont állt a II–V. század között. Így készült el az Adj távlatot római őrtorony, amelyet 2016 júliusában adtunk át – mondta a torony születéséről István. Az épületben a torony teteje felé haladva hozzátette, hogy ott, 282 méter magasságból jól látható egyszerre hét templomtorony. Azokra rácsodálkozva Öcs, Taliándörögd, Kapolcs, Vigántpetend panorámája tárul elénk.

A toronyból lesétálva láthatjuk a mellé ültetett facsemetét, amelyet a testvértelepülés, Zsámbok adományozott. A kényelmes fapadokon pedig jólesik a pihenés, relaxálás, mielőtt visszaindulunk a faluba.