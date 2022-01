Az 55 emberéletet követelő tragédia 1909. január 14-én reggel történt. Gerencsér Hilda, a városrész önkormányzati képviselője, a szervező Csingervölgyért Egyesület elnöke visszaemlékezésében elmondta, hogy a magyar ipartörténet fekete napja is volt január 14-e. Az 1870-ben kezdődő és a kor színvonalán folyamatosan fejlődő és bővülő bányában 1908-ig kilencen haltak meg balesetben. Tudatában voltak annak, hogy lent, a föld mélyén a szűk vágatokban nehéz fizikai munkát végezve minden pillanat hordozza a baleset veszélyét. Ezek a bányászok bíztak egymásban és a tehetséges, az emberekkel bánni tudó vezetőikben. A bányász köszöntés nem véletlenül Jó szerencsét. Azon a napon azt az 55 bányászt elkerülte a szerencse.

- Most tél van, hó és hideg az egykori Ármin aknánál, ahol a környező dombok fái őrzik a hely csendjét és az egykor itt élt emberek emlékét - szólt Gerencsér Hilda. - Ugyanilyen hideg, hó és csend fogadta 1909. január 14-én reggel azt a 259 embert, akik leszálltak a mélybe, hogy felvegyék a munkát. Most is csend van és emlékezünk azokra, akik a kiutat és füstmentes levegőt keresve, fuldokolva is társaikat igyekeztek menteni. Mit élhettek ők át ott lent a mélyben? Többségük 20 és 40 év közötti bányász volt, családos, fiatal ember, akik a mélyben töltötték a nap felét, es az ott szerzett jövedelemből tartották el a családjukat. Nemcsak a munkahelyük, az életük is volt a bánya, ott találtak társakra, sajátították el a szakma fogásait.