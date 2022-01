Új szintre lépett az állatvédelem Magyarországon, mióta Ovádi Péter veszprémi országgyűlési képviselő személyében miniszteri biztosa is van az említett területnek.

Antal Laura, az ajkai Vahur menhely vezetője az egyik árva kutyussal. Emberfeletti és példaértékű munkát végeznek Forrás: Kovács Erika/Napló

Önt mint Veszprém és térsége országgyűlési képviselőjét 2020. október elsejétől nevezte ki Nagy István, az agrártárca vezetője a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztossá, amelyre még nem volt példa Magyarországon. Hogyan fogadta a felkérést?

– Hatalmas megtiszteltetésként ért a kinevezés, amelyért nagyon hálás vagyok. Azóta számos intézkedés született a hazai állatvédelem területén, illetve az idei év is jó hírekkel indult állatvédelem szempontjából. Szigorodott az állatvédelmi jogszabályi környezet, valamint a régóta várt „kóborállat-rendelet” is hatályba lépett, és példátlan összeg, 1,5 milliárd forint áll az állatvédelem rendelkezésére 2022-ben.

A tárca akkori tájékoztatása szerint a miniszteri biztos koordinálja az új veszprémi állatmenhely és kompetenciaközpont kialakítását, felméri az országos kóbor­állat-helyzetet, javaslatot tesz az országos ivartalanítási programra, az ország gyepmesteri telepeinek fejlesztésére. Sikerült ezeket megvalósítani?

– Úgy gondolom, jó úton halad a hazai állatvédelem, kinevezésem óta sikerült számos olyan lépést tenni a területen, amilyenre ezelőtt még nem volt példa. Ha csak a tavalyi évet nézzük, januárban megalakult az Állatorvos-tudományi Egyetem Állatvédelmi Központja, februárban állatvédelmi témájú társadalmi párbeszédet indított a kormány, az ezt követő rendelkezéseket pedig a kitöltők véleményét figyelembe véve hoztuk; áprilisban megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, amelynek ülésein minden sarkalatos döntést megtárgyalunk a terület különböző szakembereivel. Több ivartalanítási program is indult az évben, a Magyar falu program keretein belül az 500 millió forint keretösszegű, felelős állattartást elősegítő pályázat lehetőséget nyújt az azonosító-chippel történő ellátás és a veszettség elleni védőoltás mellett mintegy 14 ezer állat ivartalanítására, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 50 millió forint keretösszegű ivartalanítási programja 1400 kutya ivartalanítását biztosítja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felelős állattartási programjának keretében pedig átadták hazánk első mobil ivartalanítóállomását is. Májusban a kormány az állatvédelem témájú online kérdőív nyomán kialakult társadalmi igényt figyelembe véve az állatvédelem gerincét adó állatvédő civil szervezeteket több mint 140 millió forinttal támogatta. Szeptemberben Gazdijogsi néven komplex edukációs programot indított a Nébih az Állatorvos-tudományi Egyetemmel közösen, az Agrárminisztérium gondozásával.

Októberben megszületett Magyarország első állatvédelmi kódexe; a kezdeményező Állatorvos-tudományi Egyetem mellett az okmányt azóta számos egyéb szervezet, többek között az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Állatorvosi Kamara és a Fővárosi Állat- és Növénykert írta alá. Év végén, az ünnepek alkalmából több mint 200 állatvédő szervezet részesült több száz kilogramm tápadományban. Szigorodott az állatvédelmi jogszabályi környezet, illetve megszületett az ország régóta várt „kóborállat-rendelete”. Idén pedig 1,5 milliárd forintos pénzügyi forrást kap az állatvédelem az állami fellépés hatékonyságának fokozása, a kóbor állatok magas számának csökkentése, valamint a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák megoldása érdekében.

A balatonfüredi ebmenhely adománygyűjtése minden alkalommal megmozgatja az egész várost Forrás: Kovács Erika/Napló

Feladatai közé tartozik, ugyancsak az agrártárca szerint, hogy felhívja a lakosság figyelmét a felelős állattartásra, szorosabbra fűzi a kormányzat és a civilek együttműködését, és javaslatot tesz az érintett minisztériumokkal, szakmai szervezetekkel együtt az állatok védelméről, kíméletéről szóló törvény felülvizsgálatára. Ezeket is megoldotta?

– A korábban említett Gazdijogsi néven indult komplex edukációs program, amely jelenléti képzés, illetve online tananyag formájában is elérhető; célja, hogy gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel az állattartókat, illetve, hogy felhívja a lakosság figyelmét a felelős állattartás fontosságára. A tananyag kiterjed a kutyaválasztás szempontjaitól az anatómiai-élettani ismereteken és a kutya viselkedésén át a jogszabályokig is.

Mindemellett népszavazást, online kérdőívet indítottak az állatvédelemről, megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, és létrehozták a Gazdijogsi elnevezésű internetes portált. Milyen céllal, és milyen eredménnyel?

– Számunkra rendkívül fontos a lakosság véleménye, ezért februárban egy online kérdőív formájában vártuk az állatvédelem iránt érdeklődők véleményét a téma kardinális kérdéseiről. Különösen nagy érdeklődés övezte, hiszen több mint 262 ezer ember töltötte ki a kérdőívet. Azóta szinte mindegyik kérdésben sikerült intézkedéseket hoznunk, amit igencsak nagy sikerként könyvelhetünk el. A korábban is említett Gazdijogsi nevű komplex edukációs programra csaknem egy hónappal a kezdése után már 2600-an regisztráltak, a jelenléti képzésre pedig pár óra alatt betelt az összes hely, ebből is látható, hogy kiemelkedő érdeklődés mutatkozik a felelős állattartáshoz kapcsolódó ismeretek iránt.

Minárcsik Sándor, a Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője több évtizede menti a kutyákon kívül a többi állatot is, köztük lovakat, kecskéket és juhokat Forrás: Kovács Erika/Napló

Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne osztana meg az állatokat érintő újdonságot is közösségi oldalán. Nemrég közölte, a kormány elfogadta a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányrendeletet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellen­őrzését. Ez mit jelent?

– A szabályozás célja a közegészségügyi, állat­egészségügyi és állatvédelmi szempontból is megfelelő és korszerű környezet létrehozása, amelynek révén növekszik az ebrendészeti telepek szakmai színvonala, átláthatósága, javul a telepeken tartott állatok jólléte, egészsége és gazdához jutási esélye is. Az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 napról 45 napra emelkedik, az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni, és fel kell őket tüntetni a kötelezően létrehozandó honlapon is. A cél az ebrendészeti, illetve gyepmesteri szolgáltatás egységesítése, működési kereteinek meghatározása. A rendelet szabályozási köre kiterjed a telepek létesítésétől egészen a tartással kapcsolatos napi szintű feladatok meghatározásáig.

Állatvédelmi munkáját tekintve mire a legbüszkébb?

Kutyás bemutató a rendőrségen. Rengeteget segítenek a négylábúak Forrás: Rendőrség

– Úgy gondolom, hogy az állatvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek, szakmai intézmények, szakemberek, hatóságok, civilek és a csapatom munkájára vagyok a legbüszkébb, illetve arra, hogy ez az összefogás és áldozatos munka meghozta a gyümölcsét. Szeretném kiemelni a kiváló munkát végző veszprémi szervezeteket, amelyekre különösen büszke vagyok. Évek óta tartom velük a kapcsolatot, és óriási szerepük volt abban, hogy lássam az állatvédelem aktuá­lis helyzetét. Elképesztő az, amit naponta tesznek.

Rengeteg említett teendőjét hogyan tudja összeegyeztetni országgyűlési képviselői feladataival?

– 2018 óta képviselem az Országgyűlésben a Veszprém 1-es számú választókerületében élőket a választópolgárok bizalmából. Maximalista vagyok, és szeretek minden meghívásnak eleget tenni, hiszen a személyes találkozásban hiszek. Úgy gondolom, hogy a választókerületben élők nem érezték meg ezt a pluszfeladattal járó változást, miniszteri biztosi kinevezésem óta a heti menetrend annyiban módosult, hogy a hét első két napját általában Budapesten töltöm, és a hét további részében vagyok a választókerületben. Mindkét feladatért igazán hálás vagyok, és azt gondolom, az egyik nem oltja ki a másikat.

Milyen célokat tűzött ki a jövőre nézve?

– Tavasszal országgyűlési választás lesz, és bízom benne, hogy a választók ismét bizalmat szavaznak nekem. Én továbbra is Veszprém és térségének fejlődéséért szeretnék dolgozni. Ami az állatvédelmet illeti, ott pedig a cél továbbra is Európa élmezőnye.

Mindig energikus, felkészült, és mindenkivel szót ért. Ezt hogyan csinálja?

– Ép testben ép lélek. Próbálok nagyon odafigyelni a rendszeres napi mozgásra, valamint minden rendezvény előtt felkészülök, és természetesen motivációt jelent, hogy látom fejlődni a választókörzetet.

Két kisgyermek édesapjaként mikor tud együtt lenni a családjával?

– Rengeteget vagyok úton, de nagyon fontosnak tartom, hogy a családra és a gyermekeimre mindig jusson idő. Nyilván a munkámból adó­dóan ez az idő kevesebb, ugyanakkor az együttlét minőségi.

Amikor nem dolgozik, mivel foglalkozik a legszívesebben? Mi a passziója?

– Nagyon jó, hogy a gyermekeim már abba a korba léptek, hogy tudok velük közösen sportolni és sportot nézni. Ezek az időszakok töltenek fel a legjobban, akár amikor együtt biciklizünk, akár együtt futunk vagy éppen uszodába megyünk.