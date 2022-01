Az elnök elmondta, a sikeres alkalmazkodás éve volt a tavalyi, amikor a 2020 év sokkszerű eseményei, illetve a pandémia után sikereket hoztak a higgadt, gyors reagálások. Böröcz István kiemelte, minden szinten sok-sok munka és folyamatos újratervezés után a tanulságokat összegyűjtve valósították meg terveiket, átértékelődött az egészség és az egészséges környezet fogalma. Azt is lehet mondani, hogy a tavalyi év az emberi kapcsolatok próbatétele volt, melyek felértékelődtek a közvetlen környezetünkkel együtt.

- A sok program mellett hozzám a legközelebb az áll, amikor a balatonfüredi fiatalok ötven fát elültettek a városban a Bakonyerdő Zrt-vel közösen, mert ez az összetartozást, a jövő reményét, az élhető környezetet fejezte ki, fogalmazott az elnök. Nagyon jelentősnek nevezte azt is, hogy folytatta zöld programját, illetve a napelem rendszer beruházást a BLC, mely júniustól biztosítja az energiát. Emellett folytatódtak a kikötőbővítés és felújítás munkálatai is, az új kikötő üzembe helyezése 2022 tavaszán várható. Aláhúzta, sikeres volt sportszakmai munkájuk, büszkék sportolóikra, tagjaikra, sikereikre. Vadnai Benjamin olimpiai és Vadnai Jonatán fantasztikus világbajnoki szereplése mellett, az olimpián Böröcz Bence bíróként is képviselhette Magyarországot. Év végére Ománban, az ifjúsági világbajnokságon Vida Róza és Nagy Bendegúz kiváló teljesítménnyel színesítette a magyar csapatot. Az olimpia előtt hat résztvevő is felkészülési versenynek választotta a BYC ranglistaversenyét.

- Versenyeink, rendezvényeink, fiataljaink és edzőink sok munkája hazai és nemzetközi szinten is méltán csillogtatta a füredi klub nevét, hangsúlyozta Böröcz István. Kifejtette, a pandémia után a balatonfüredi turizmus hamar helyreállt és még nem ismerve 2021 végső számait, várhatóan hasonló lesz a 2019 évi csúcsadatokhoz

A városban remek beruházások zajlanak, illetve előkészítés alatt állnak, igyekeznek minden lehetőséget megragadni, tovább lépni minőségben, változatosságban. Óriásit fejlődött a város gasztronómiai kultúrája, a rendezvények, éttermek, cukrászdák, pincészetek kiváló minősége sok embert, társaságokat vonzanak. Az elnök köszönettel beszélt a balatonfüredi turizmusban dolgozók munkájáról, egész éves együttműködéséről, partnerségéről. Méltatta, hogy a nyüzsgő, élhető Balaton Európa legbiztonságosabb tava, és reményeik szerint az aktív rendőri jelenlétnek, illetve a megelőzéssel kapcsolatos programjaiknak köszönhetően a későbbiekben is megtarthatják ezt a jelzőt.