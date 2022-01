Egyedül a település polgármestere, Molnár Csanád János szavazott arra, hogy együtt folytassák a munkát a faluért. Ami bizonyos: amíg a veszélyhelyzet fennáll az országban, addig nem lehet időközi választást tartani. Szerinte szeptember közepéig biztosan nem tudnak új vezetőket választani a település élére.

Megjegyezte: nem egy képviselő nem tud együttműködni, hanem a testület nem tud együtt dolgozni, ezért oszlatta fel magát a grémium.

-Az önkormányzatra felesküdve nemmel szavaztam, mert hiszem, hogy ez a felelősségteljes döntés, és nem generál plusz kiadásokat a falu kárára – magyarázta a polgármester, aki hozzátette, már a 2022. évi költségvetés tervezetében is több, mint 1,1 millió forint hiány mutatkozik, illetve a normatívák, még nem végleges elszámolásánál is közel 1,3 millió forintot kell vissza fizetnie az önkormányzatnak, mivel azok nem az adott kormányzati funkciókra lettek elköltve, hanem alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíjakra, illetve egy 8 órás hivatalsegédi bérre. Hozzátette, utólagosan hibás döntés volt részéről, hogy 6-ról 8 órára módosíttatta ezt a feladatkört. Ugyanakkor már a tavalyi évben kezdeményezte a tiszteletdíjak "apasztását", de mivel a képviselők között nem volt egységes álláspont e tekintetben, ezért továbbra is kifizetésre kerültek az összegek. Érdemben egyedül az alpolgármesteri díjból került lemondásra egy bizonyos összeg, illetve a polgármesteri illetmény azon részéről, amit az önkormányzatnak kellett finanszíroznia. Ami az időközi választások költségeit illeti - 1,3 millió forint - , azt is ki kell termelniük, így Molnár Csanád János javaslatot tett a hivatalsegéd pozíció megszüntetésére, ezt mind az öten megszavazták. Mindezek mellett az alpolgármester és a három képviselő tiszteletdíjának megvonására is javaslatot tett, ebben a kérdésben is teljes volt az összhang, mind az öten igennel voksoltak.

Természetesen ameddig az új testület nem áll fel, addig is együtt kell működnie a képviselőknek. Molnár Csanád János szerint a napi munkájukat nem szabad, hogy befolyásolják a történések. Elmondta: éppen egy Magyar Falu Programos (MFP) pályázaton dolgoznak, melynek keretében több járdaszakasz 450 méter hosszan újulhat meg, 10 millió forint értékben. Ugyanakkor folyamatban van az egyházi tulajdonban lévő temetők fejlesztésében a ravatalozó megújítására tett pályázat harmadjára történő beadása is. Mindezek mellett, szintén harmadjára beadták MFP-s pályázaton belül egy falubuszra is az igényüket.

- Igyekszem, ahogy eddig, továbbra is a falu javára és szolgálatára lenni – mondta. - Nem kívánok hátat fordítani a településnek, annak ellenére sem, hogy a képviselők így döntöttek.