A szakemberrel Tapolcánál január elsején, egy vasúti átjáróban történt tragédia apropóján beszélgettünk, amikor elhunyt négy, 17 és 20 év közötti csabrendeki és sümegi fiatal.

- A gyermek halála a legnagyobb veszteség, annál nagyobb és szörnyűbb semmi nincs, rettenetes, érthető, hogy az érintettek nagyon nehéz helyzetben vannak, egy egész ország gyászol velük, fogalmazott Kardon Klára. A klinikai szakpszichológus hozzátette, ami történt, természetellenes, mert az a normális, hogy a gyermek temeti a szülőt, nem fordítva. Itt ráadásul nem elhúzódó betegségről, szenvedésről van szó, hanem egészséges fiatalok hirtelen haláláról. A szülők, nagyszülők számára a tragédia feldolgozhatatlannak, értelmetlennek tűnik, nagyon szenvednek. De tovább kell élni, tovább kell lépni! Ebben szakember, akit biztosan találnak helyben, a környéken, sokat segíthet nekik, melyre mindenképpen szükségük lenne, mert támogatná őket a gyász különböző stációjának feldolgozásában is. Szakember híján sajnos fennállhat a veszélye, hogy egymás ellen fordulnak, keresik, kutatják, ki a felelős, ki a hibás a tragédiáért, miért éppen velük, akkor történt meg ez a borzalmas eset?

Ezeknek a kérdéseknek semmi értelme nincs, mert rombolják az ember lelkét, rossz, sehova nem vezető érzéseket kelthetnek, egymás ellen fordíthatják azokat, akiknek arra van szükségük, hogy egymásba kapaszkodjanak, a másik szemébe nézzenek. Ezt a szörnyű tragédiát senki nem akarta. A hátramaradottaknak nem kérdésekre, acsarkodásra van szükségük, nem ellenséget kell látni a másikban, hanem segíteni, támogatni egymást ebben a szörnyű helyzetben, melyben mindenki ugyanúgy sérült. Sehova sem vezet, senkinek nem tesz jót, ha egy egész életre szóló rossz kapcsolat, akár gyűlölködés kialakul, és negatív hatások kereszttűzében élnek.

- Nem szabad hagyni, hogy ez létrejöjjön, ezért oldani kell a feszültséget, akár szakember segítségével, de ezt el kell kerülni! - javasolta Kardos Klára. Hozzáfűzte: iszonyatos csapás, ami érte őket, és egyéb stressznek, feszültségnek is ki lehetnek majd téve. Akik életben maradtak, egymással is találkozniuk kell, hiszen két szomszédos településen laknak, nem nagyvárosban. Ezt is érdemes lenne végigbeszélniük szakemberrel, aki segíthet a borzalmas veszteség feldolgozásában. A történteket nem lehet elfelejteni, örök életre nagyon nagy seb marad a lelkükben, de ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, érdemes lépéseket tenni! A klinikai szakpszichológus kiemelte, az életben maradt gyermekeknek nagy szükségük van a szülők, illetve nagyszülők támogatására, az egész családnak egymásra, hogy mindenben segítsék a másikat. Azokat érdemes végiggondolni, hogy mi dolguk van az életben a történtek után, mert bizony van feladatuk!

Ezeket össze kell gyűjteni, és egy idő után azt látják majd, mindez örömforrás lehet az életükben. Kezdetben az ember hajlamos arra, hogy a nagy veszteség és fájdalom közepette nem engedi meg magának, hogy szép pillanattal találkozzon, ami örömet is okozhat számára. Ezt meg kell majd látni, és törekedni arra, hogy az ember e pillanatokat és érzéseket engedje közel magához! Tudjon örülni egy közös családi programnak, beszélgetésnek, majdan az unoka születésének. Az nagyon fontos, hogy a család, a rokonok a szép, közös emlékeket idézzék fel, és ezeket osszák meg egymással. A beszélgetéseknek, az érzések és érzelmek kibeszélésének hatalmas gyógyító ereje lehet, főként, ha ez olyan emberekkel történik, akik türelmesen meghallgatják. Így a rokonok, barátok vagy egy pap, aki segíthet kedves, támogató szavakkal, pozitív gondolatokkal, közös programokkal. Az ember ilyenkor nem arra vágyik, hogy okosságokat halljon, hanem arra, hogy meghallgassák. Ha megengedik maguknak, hogy bizonyos dolgoknak örüljenek és mosolyogjanak is, akkor már megtették a kezdeti lépéseket. Sajnos gyakran tapasztalható, amikor valaki elveszít egy számára nagyon fontos embert, úgy gondolja, ettől kezdve nincs joga jól érezni magát egy percig sem, és nem látnak értelmét saját életének. Az embernek ezt az érzést kell visszaszorítani, mert igenis van joga a szép pillanatokhoz önmagáért, a hátramaradottakért, akik megérdemlik azt, hogy megkapják a szeretetet és támogatást. A gyász időszak, illetve a gyászév, amíg az ember csak megrendülten és értetlenül csak bámul maga elé, mindenkinél máshogyan történik és teljesen eltérő ideig tarthat. Érdemes törekedni arra is, hogy az ember ne csak fekete ruhát viseljen, mert így is segítheti az életigenlést.

- Sok szakértői vizsgálatnál láttam, egy hozzátartozó elment a temetésre, aztán csak ritkán, vagy többé nem is ment a temetőbe, és otthon emlékezett, gyújtott gyertyát. Másnak az volt jó, hogy naponta „beszélgetett” az elhunyttal a temetőben. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, a lényeg, hogy az ember az érzéseit legbelül élje meg, úgy, ahogy a legjobb neki. Hagyni kell mindenkit, hogy erről maga döntsön, fogalmazott a szakember. Aláhúzta, a gyászoló emberek feltehetően nem tudnak aludni, a hosszan tartó kialvatlanság viszont nagyon súlyos tünetekkel járhat. Ekkor érdemes orvosi segítséget kérni, hogy legalább néhány órát tudjanak pihenni. Ha hosszabb időt után sem képesek a hátramaradottak túllépni a tragédián, igénybe kell venni szakember segítségét. A kérdésre, hogy miként lesznek képesek megtalálni a hátramaradottak a lelki, mentális békét, a feloldozást, hogy senki ne hibáztassa saját magát, a másikat, ne tegyenek fel kérdéseket, a szakpszichológus szerint sokat segíthet a hit ereje, mert így egy napon a megnyugvás irányába tudnak elindulni. Természetesen ehhez időre van szükség, és ez így természetes.