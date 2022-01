Több mint egymilliárd forintból készül el a zirci tanuszoda. Az építkezést tavaly júniusban kezdték el, augusztusban helyezték el az alapkövet. Várhatóan október elejére végeznek a munkálatokkal. Utána kezdődhet el a műszaki ellenőrzés és átadás, majd a próbaüzem, ami ilyen létesítményeknél jellemzően hosszabb ideig tart. Része többek közt a vegyszerezés beállítása, a vízminták vizsgálata.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Ottó Péter zirci polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester tartott helyszínbejárást az építkezésen. A kivitelező cég vezetője, Szencz Lajos adott nekik és a sajtó képviselőinek tájékoztatást, miközben az építőipari szakemberek a boltíves faszerkezet szelemenjeit, támasztó részeit szerelték fel a magasba, rögzítették a helyükre. Elmondta, hogy az épület műszaki készültsége több mint harminc százalékos. A munkálatok következő harmadához már megrendelték a szükséges alapanyagokat. Amint enyhül az idő, gyorsabb ütemben tudnak haladni. Az összeg, amiből el kell végezniük a szükséges feladatokat, fedezi a gépészeti rendszer, a parkolók kialakításának és a tereprendezésnek a költségeit is. Csak majd berendezéseket, például öltözőszekrényeket, a medencébe sávelválasztókat kell külön költségvetésből beszerezni.

A honatya és a városvezetők arról beszéltek, hogy az állami beruházás a kormány támogatásával valósul meg. Az állam fogja működtetni a tanuszodát. A város azzal járult hozzá a fejlesztéshez, hogy a területet biztosította. Az épület stílusa illeszkedik a Bakonyban megszokott, organikus formákhoz. Huszonöt méter hosszú, hat pályás nagyobb medencéjében akár versenyeket rendezhetnek, a kisebben a babaúszást, az óvodások úszásoktatását tarthatják meg. A kivitelezés a kormány uszodaprogramja keretében valósul meg, amelynek célja, hogy ne csak nagyvárosokban, járási székhelyeken is legyenek tanuszodák. Akárcsak más településeken, Zircen is elsősorban diákok használhatják majd, délelőttönként, tanórák keretében, a fennmaradó időben pedig természetesen más korosztályoknak szintén lesz erre alkalmuk. S nem csak a bakonyi város lakóinak előnyös, hanem a közeli falvakban lakóknak is, az ő igényeiket ugyancsak kiszolgálja majd.