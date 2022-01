– A falu életében fontos állomásnak számít, hogy tavaly februárban elfogadtuk a településfejlesztési koncepciót, már rendezési tervvel rendelkezünk. Ez ugyan nem jelent látványos változást, de erre alapozhatjuk további fejlesztéseinket, ezért volt szükséges rászánni a megfelelő előkészítésre több millió forintot. Emellett a múlt évben pályázati pénzekből tudtunk venni fűkaszát, fűnyíró traktort, motoros fűrészt, benzines ágdarálót. Ezeket a zöldterületek karbantartásakor használjuk. A művelődési házba pedig új székeket, asztalokat szereztünk be. A belső részét átalakítottuk, a teraszra térkövek kerültek. Klubhelyiségét felújítottuk, a két elavult gázkazán helyett egy modernet szereltettünk be. Számos közösségi rendezvényt tartunk itt – kezdte tájékoztatását Csillag Zoltán polgármester és hozzátette: leaszfaltoztatták a művelődési házhoz vezető szakaszon a járdát, egészen a Szent István-szoborig és onnan tovább a főutca mellett az orvosi rendelőig.

Az önkormányzat segített a hajmáspusztai gázló újraépítésében, ugyanis árvíz vitte el a hidat. A falu külterületéhez tartozik ez a rész, együttműködött ezért a horgászok és a fakitermelők közlekedése érdekében szervezeteikkel és a puszta tulajdonosával. A földutat rendbetették, így az erdőrészt, a földterületeket a művelőik meg tudják közelíteni. Még többeket érint, hogy minden évben fejleszti a település a játszóterét és szabadtéri fittnesszparkját. Új eszközökkel, gépekkel. Sokan használják ugyanis azokat, az edzésre alkalmasakat felnőttek, idősek rendszeresen. Fontosnak tartja még Csillag Zoltán, hogy a református temető tizennyolc éve készült, három-négy méter magas partfalát megújították, lecserélték a kerítést, a korlátot. A polgármesteri hivatal tárgyalótermét ugyancsak felújították. Hátsó részén pályázati támogatás révén tetőjavítást végeztettek, oda cserepes lemezek kerültek. A külső vakolás szintén elkészült. Azért kellett gyorsan megoldani a kivitelezést – pár hete fejezték be a munkákat a szakemberek –, mert beázott az irattár. Így megnyugtatóan tudták ezt a helyzetet rendezni.

A művelődési házhoz vezető szakaszon és a Szent István-szobortól az orvosi rendelő felé leaszfaltozták a járdát

Forrás: Rimányi Zita/Napló

Bakonyszentkirályon található három falu közös óvodája, itt a fűtéskorszerűsítés jelentett tavaly nagy beruházást. Két csoportba mintegy hatvan gyermek jár ide. Csöveket, radiátorokat cseréltek ki érdekükben, új kazánt szereztek be. Az intézményt egészségügyi és köznevelési társulás révén működteti Bakonyszentkirály, Csesznekkel és Bakonyoszloppal együtt. Az iskolaépület szintén közös tulajdonukban van. Az ugyancsak Bakonyszentkirályon található, nyolc évfolyamban szerveznek osztályokat. Ez a település lakosságmegőrző képessége miatt is fontos. A polgármestertől megtudtuk, hogy az elmúlt esztendőben hat családnak adott az önkormányzat első lakáshoz jutási támogatást. Más években hasonlóképp. Jellemző, hogy a helyi fiatalok a faluban építkeznek, a községben maradnak és vannak fiatal ideköltöző párok. Vonzó a bakonyi település sokaknak. Ugyan ünnepséget tavaly – akárcsak az azt megelőző évben – a pandémia miatt kevesebbet tartottak, de a falunap helyett egy családi napot már szerveztek és az idősek napját is megrendezték.