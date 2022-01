Erről sajtótájékoztatón számoltak be a felek a SÉF iskola konferenciatermében.

Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum (VSZC) főigazgatója kiemelte, a VSZC minden kezdeményezést támogat, amely a szakképzés minőségének előtérbe kerülését szolgálja. Mint mondta, a sporttal való kapcsolatuk nem új keletű, ennek a Táncsics-iskolában komoly hagyományai vannak. Mindezek mellett fontos számukra a lokálpatriotizmus, az, hogy a veszprémi egyesületekkel összedolgozzanak. A főigazgató vallja: fontos, hogy megfelelő tanulási és sportolási lehetőséghez jusson mindenki, aki bekerül a szakképzésbe. Kavalecz Gábor hangsúlyozta, a sport és a tanulás együtt is működik, és erre programjuk is van mentorálással, ösztöndíjjal.

A Táncsics Mihály Technikum igazgatója, Hajdúné Medgyesi Andrea elmondta, nagyszerű dolog számukra, hogy a jégkoronggal bővül sportedző- és sportszervezőszakképzésük. Az alapgondolat, miszerint a középiskolai oktatásba kerüljön be a sportedzőképzés, 2015-ben fogalmazódott meg az iskola vezetőjének fejében. 2017-ben el is startolt ezen kurzusuk, melynek résztvevői tavaly leérettségiztek, szép eredményekkel. A mostani tanévtől a felnőtt oktatás keretein belül is megkezdték ezen képzés megszervezését, jelenleg hét sportágban képeznek edzőket. A 2022-23-as tanévtől következik a jégkorong is.

Németh Balázs, a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány képviselője megerősítette: ők is hasonlóan gondolkodnak, azaz a „jó tanuló, jó sportoló” értékeket szeretnék erősíteni a jégkorongsportban. Sportolói létszámuk folyamatosan nő. A fiataloknak megfelelő jövőképet igyekeznek biztosítani, hogy a sportban és a tanulmányaikban is sikeresek lehessenek.

Máhl Krisztián, a Jéglovagok szakmai igazgatója elmondta: a kezdetektől azon dolgoznak, hogy együttműködéseket hozzanak létre, kiemelten a helyi tanintézményekkel. Emellett kiváló a kapcsolatuk a székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiával és a Pannon Egyetemmel. Szeretnék, ha a náluk jégkorongozó gyerekek teljes életpályát tudnának befutni.