A nem oltottak 79 százaléka elzárkózik az oltás felvételétől, a bizonytalanok körében pedig a szabad mozgás lehet a fő motiváció, derült ki egy koronavírus járványt érintő reprezentatív, friss nemzetközi kutatásból.

Egy csehországi utazási technológiai vállalat, mely ezer embert foglalkoztat a világban, arra volt kíváncsi, hogy a már oltottakat mi motiválta legfőképp az oltás beadására, illetve mi lehet a hajtóerő azoknál, akik még csak fontolgatják a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Hazánk mellett Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában végzett reprezentatív kutatásukból kiderült, hogy a legfőbb motiváció nálunk és a többi vizsgált országban is az oltás felvételére az egészségünk megőrzése volt, míg a fő mozgatórugó a nem oltottak körében az oltásra a szabad mozgás és utazás a mérvadó szempont. Kivehető az is a kutatásból, hogy az egészség a döntő érv, és számít a kor, valamint az iskolai végzettség is. A magyar válaszadók több mint fele, 52 százaléka ugyanis egészségügyi okok miatt adatta be magának az oltást, a második legfontosabb ösztönző pedig a szabad mozgás és utazás volt, amit körülbelül tízből hárman választották indoknak. A társadalmi szolidaritást jelölte meg az oltott válaszadók kilenc százaléka, míg az iskolát, illetve a munkát, valamint az állam és környezet nyomását csak minden 20. válaszadó.

Látszik továbbá, hogy az életkor előrehaladtával válik az egészség a döntő szemponttá, 30 évnél van egy határvonal, ami alatt a szabad utazás a fő motivációs szempont, az említett életkor felett pedig az egészség. A huszonévesek 43 százalékát ugyanis a szabad mozgás sarkallta a koronavírus elleni védőoltás felvételére, és a megkérdezettek 29 százalékát motiválták egészségügyi okok. A harmincas korosztályban minden második ember, a negyvenes korosztály 65 százaléka, az ötveneseknél pedig tízből hét ember az egészség miatt döntött az oltás mellett. Az iskolai végzettség szempontjából a reprezentatív kutatás adatai azt mutatják, hogy míg a nyolc általánossal rendelkezők negyedénél, a szakmunkások 43 százalékánál, és az érettségizettek közel felénél volt az egészségük a fő érv az oltás felvételére, addig a diplomások kétharmada adatta be magának a vakcinát egészségügyi okok miatt. Kiderült az is, hogy a szabad utazás a nőknek fontosabb. Míg a férfiak és a nők döntő részénél is az egészség volt a fő szempont az oltás beadására, addig a szabad mozgás és utazás jóval csábítóbb a nők körében.

A férfiak 56 százaléka, a nők 45 százaléka hivatkozott egészségügyi okokra a reprezentatív kutatásában, amikor az oltás felvételének motivációs okairól kérdezték. A szabad mozgás és utazás egyértelműen fontosabb szempont a nőknek. Az oltott nők mintegy harmada azért vette fel az oltást, hogy szabadan mozoghasson, míg ez pusztán a férfiak valamivel több mint negyedénél számított fő érvnek. Kiderült továbbá, az oltatlanok közel 80 százaléka elzárkózik a vakcina felvételétől. A Covid-19 ellen az oltatlanok nagy része továbbra sem szeretné felvenni az oltást, és pusztán tízből ketten fontolgatják, hogy a jövőben beoltatják magukat. Az oltatlanokat leginkább a szabad mozgás és utazás motiválja, mely 43 százalékra jellemző. Egészségügyi okok a megkérdezettek 19 százalékánál fontos, a társadalmi szolidaritás, az állam és környezet nyomása pedig 14-14 százaléknál, az iskola, illetve munka miatti indokok mindössze tíz százaléknál. Jellemző az is, hogy egzotikus utazások előtt az emberek inkább beoltják magunkat, mint a koronavírus ellen, ugyanis tízből több mint kilencen felveszik legalább a kötelező védőoltásokat, például a tífusz, sárgaláz, hepatitis ellen, ha egzotikus országba utaznak. A férfiak ennél a válasznál is óvatosabbnak bizonyultak: nagyobb arányban tartanak be minden egészségügyi ajánlást, és vesznek fel a kötelezően túl is védőoltásokat egzotikus utazások előtt.

A felmérés 1018 ember megkérdezésével készült 2021 decemberében, amely reprezentatív a magyarországi 18-59 éves okostelefonnal rendelkezőkre kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint.