Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, december közepétől lehetővé vált ennek a korosztálynak az oltása is. Az adott korosztályba tartozó gyermekek a megyében működő négy oltópont (Veszprém, Ajka, Pápa és Zirc) mellett a házi gyermekorvosi és vegyes praxist ellátó háziorvosi rendelőkben is megkaphatták a védőoltást. Szabó Etelka veszprémi házi gyermekorvos, a Veszprém megyei házi gyermekorvosok kollegiális szakmai vezetője elmondta, hogy a megyében működő negyvenhét házi gyermekorvosi praxis közül - ezen belül négy körzet tartósan helyettesített - húsz körzetben oltottak a gyermekorvosok december közepe és a karácsonyi ünnepek között.



Az országos oltási munkacsoport döntése szerint a rendelői oltásra jelentkező praxisokba maximum öt ampulla oltóanyag kerülhetett, ami körzetenként ötven gyermek oltását tette lehetővé. Szabó Etelka praxisában eddig az adott korosztály 20 százaléka kapott oltást a rendelőben vagy az oltóponton. Sajnos ez a nyáj­immunitástól még messze van. A szakember elmondta, az 5–11 éves gyermekek oltását kizárólag az adott korosztály számára engedélyezett, csökkentett hatóanyag-tartalmú Pfizer-vakcinával végzik. A második dózis beadása az első felvétele után három héttel történik. A gyermekek számára kifejlesztett oltást az ötödik életévüket már beöltött, de 12 évesnél fiatalabbak kaphatják meg. Szabó Etelka elmondta, az immunrendszer fejlettsége életkor- és nem testsúlyfüggő, ezért a testi fejlettségtől függetlenül az 5–11 éves korosztály ezt a védőoltást kaphatja.



A házi gyermekorvos két napra szervezte az oltást december közepén, és elhasználta az összes oltóanyagot. A szakember kiemelte a szülők és a gyermekek példás együttműködését. Mindenki pontosan tartotta a megbeszélt időpontokat. A gyermekek rendkívül bátran viselkedtek. Az oltás utáni megfigyelési időszak egészségügyi esemény nélkül zajlott. A gyermekorvos felhívta a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben az oltást követően bármilyen nemkívánatos esemény történik, azt jelezzék. A visszajelzések alapján az oltás beadásának helyén jelentkező érzékenységnél, hőemelkedésnél komolyabb reakció nem volt. Kiemelte, ennek a korosztálynak a védőoltása is rendkívül fontos: habár igaz, hogy esetükben jóval gyakrabban enyhe a betegség lefolyása, de ez nincs mindig így. Előre nem mondható meg, ki esik át tünetmentesen vagy enyhén a betegségen, és kinél zajlik le súlyosabb formában. A másik ok, amiért a szakember az oltás felvételére buzdít, hogy az enyhe vagy akár tünetmentesen megfertőződött gyermekek egy részénél is jelentkezhet az úgynevezett Covid19 utáni betegség változatos tünetekkel, például bőr-, légúti, idegrendszeri vagy gyomor-bél rendszeri panaszokat okozva. Az oltás ahhoz is hozzájárul, hogy a gyermekek közösségbe járhassanak, élhessék a gyermekek vidám, gondtalan életét, és ezáltal nagyobb biztonságban legyenek. Bár a gyerkőcök gyakran csak enyhén betegszenek meg a koronavírustól, a járvány terjesztésében jelentős szerepük van. Az oltás révén kisebb eséllyel fertőződnek meg, és így a vírus sem tud olyan mértékben szaporodni bennük, mint oltatlanul.



A közösségi médiában keringő tévhitekkel, álhírekkel kapcsolatban Szabó Etelka felhívta a figyelmet arra, hogy az ismétlő oltás intézménye nem a Covid19-vakcinákkal jött be. Gyakorlatilag nincs olyan fertőző betegség, amelyik ellen ne kellene emlékeztető oltást adni. Példaként a diperte – diftéria, szamárköhögés, tetanusz – elleni oltást említette, amelyet a nagykorúság eléréséig hat alkalommal adnak, és szakmailag javasolt a későbbiekben tízévenként az újraoltás a megbízható védettséghez. Szabó Etelka arra kért mindenkit, hogy bízzon az oltás hatékonyságában és biztonságában, mert csak ettől kaphatjuk vissza a járvány előtti életünket.



A háziorvos arra is kitért, a járvány miatt megnövekedett a feladatuk az alapellátásban dolgozóknak is. A rendelőben telefonos bejelentkezést követő személyes vizsgálatok mellett párhuzamosan a telemedicina összes eszközével folyamatos ellátás zajlik. A telefonos kikérdezés hosszabb ideig tart, a telefon ezért gyakran foglalt.

Egy fiatal fiút oltanak a Comirnaty vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben december 29-én Fotó: MTI/Kovács Attila



A rendelési idők bővültek. A rendelés után válaszolják meg az elektronikus levelekben érkezett kérdéseket, teszteket kérnek, és eleget tesznek a járványügyi előírásoknak. A lázas, légúti tünetekkel jelentkező pácienseket is megvizsgálják.



A járványügyi szabályok szigorú betartása, valamint a védőoltás minél nagyobb arányú felvétele hozzásegíthet minket, hogy mielőbb visszatérjen az életünk a normális kerékvágásba, jegyezte meg a házi gyermekorvos.