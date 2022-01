A Pannon Köztér olyan találkozási pont fiataloknak és a városrészben élőknek, ahol EKF tematikájú programokat szervezhetnek, vagy ilyeneken vehetnek részt. A közösségi helyszín mindenki számára nyitott.

Az egyetemi hallgatók szervezésében nemzetközi délutánoknak is otthont adott a Köztér Forrás: Szabó László

– Amikor a város elnyerte az EKF-címet, akkor jött az elhatározás az egyetem részéről, hogy kialakítson egy közösségi helyszínt. Miután az E épületből kiköltözött a Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar, akkor adta magát a lehetőség, hogy ez a rendezvényhelyszín itt jöjjön létre, mondta el érdeklődésünkre Kővári Edit, a Pannon Egyetem EKF-referense. A közösségi teret az EKF együttműködésével alakították ki, a dizájnját például az egyetemi EKF-kurzus hallgatóinak tervei alapján az EKF szakemberei dolgozták ki 2019-ben és 2020-ban.

Bár a járvány miatt végül a tervezettnél később, 2021 őszén nyitotta meg kapuit a Pannon Köztér, a nyitás óta közel ötven rendezvényen mintegy ezren vettek részt az itt tartott rendezvényeken, emelte ki Kővári Edit. A barátságos stílusú helyszínen közösségi tér terasszal, egy nagyobb és egy kisebb terem, valamint egy iroda szolgál a programok helyszíneként. A színes programkínálatot részben a Köztér munkatársai az EKF-fel együttműködésben, részben egyetemi hallgatók és a hallgatói önkéntes csapat szervezik. Emellett az EKF-pályázaton sikeresen szereplők tarthatják meg itt egyeztetéseiket, és a jövőben programjaikat is. Az EKF-fel együttműködésben elkezdődtek a Generációs Híd nevű program műhelyfoglalkozásai, míg a társasjátékklub minden hónap második szerdáján várta az érdeklődőket ősszel. Bár a járvány miatt ezt a sorozatot felfüggesztették, februártól újra meg szeretnék hirdetni az eseményt. Az egyetemisták szervezésében nemzetközi délutánokat tartottak, ahol a külföldről érkezett hallgatók bemutatták a kultúrájukat, míg az „Ők is köztünk élnek” programsorozatban itt élő külföldi és magyarországi partnere mutatkozott be. A Mozgókép Fesztivállal együttműködve a plázamoziban levetítették a Toxikoma című filmet, majd a Köztérben a film egyik főszereplőjével rendeztek beszélgetést. A helyszínen hallgatói önkéntesek is hoztak létre programot: egy borkóstolót, valamint a Pannon Unifesttel együttműködve egy táncházat. A Gazdaságtudományi Karhoz köthető kezdeményezésként pedig egy start-up vállalkozók meghívásával egybekötött rendezvénysorozatnak (SIKKEDD) is helyet adtak. A meglévő programokon túl a következő hónapokban új rendezvényekkel bővül majd a Pannon Köztér kínálata. A Köztér ad otthont a UNeECC (University Network of the European Capitals of Culture, magyarul az EKF Városok Egyetemeinek Hálózata titkárságának is.

– Tervezünk egy olyan sorozatot HAB (helyi arcok beszélgetős) címmel, ahol veszprémi és a térségben ismert embereket ültetünk egy asztalhoz. Az első beszélgetésen képzőművészek lesznek a vendégek, a második programon vendéglátó-egységek vezetői – árulta el Kővári Edit. Szintén az elképzeléseik között szerepel, hogy csatlakozzanak a Veszprémi Egyetemi Napok rendezvényhez. Az EKF által kiírt pályázat nyerteseinek lehetősége lesz arra, hogy kezdeményezésüket, programjukat a Pannon Köztérben rendezzék meg. Kővári Edit mellett Kruppa-Jakab Éva dolgozik a Köztérben, míg Kavalecz Edit hallgató is segítette a munkát ebben a félévben. Az elképzelések szerint tavasztól önkénteseket és szakmai gyakorlaton lévő egyetemi hallgatókat is bevonnak a Köztér munkájába.

A második, hasonló közösségi helyszín Jutasi Köztér néven nyílik meg a közeljövőben azzal a céllal, hogy bevonja és aktivizálja a Jutasi úti lakótelepen élő közösséget. Kővári Edit elmondta, 2023 után is ifjúsági színhelyként szeretnének működni, részben az egyetem közösségi tereként.