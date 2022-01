Az ötlet Gombás Gyula önkormányzati képviselőtől származik. Csillag Zoltán polgármesterrel együtt elmondta lapunknak, hogy korábban is egyedi módon jelölték meg az utcaneveket. Azonban a kőből készült alkotások elkoptak, jórészt tönkrementek, többet megrongáltak. Már nem töltötték be megfelelően szerepüket. Ugyan a faluban igyekeztek a legtöbb kültéri díszt természetes anyagokból, kőből, fából elkészíttetni, ezúttal mégis a fém alapanyagok mellett döntöttek, tartósságuk miatt. Így is különlegesek lettek az új, tábláknak megformált keretek. Egy helyi, a szomszédos faluban, Cseszneken dolgozó szobrász keze munkáját dicsérik. Ugyan az alkotások lábait csövekből vágta ki, azokat illesztette össze, a tetejükre a díszítést újrahasznosított motorláncokból rakta össze. Országalma látható rajtuk, olyan, amilyen a település címerén szerepel.

Tizenhat helyre kerültek ki a faluban az új utcatáblák, és ezeken kívül két különleges található a templomoknál. Nemcsak azt tudhatjuk meg róluk, épp melyik utcában járunk, azt is megjelölik, hogy a község vendégházaihoz hogyan lehet eljutni. Ez segítséget jelent a Bakonyszentkirályra érkező turistáknak. Az önkormányzat azt tervezi, hogy hasonló stílusban, ugyancsak hulladék fémből rendel meg több köztéri virágtartót a cseszneki szobrásztól, és a település bevezető útjaihoz, a régiek helyére, a köszöntő táblák mellé szeretnék kihelyezni.