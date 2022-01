Kontrát Károly képviselő azt mondta, Alsóörs a Balaton-part egyik kincse, mely folyamatosan gazdagodik, gyarapodik, ahogy ezúttal is történt. A község nagyon gondozott és igényes, a különféle munkálatoknál pedig jó szolgálatot tesz a most átadott munkagép, aminek működtetéséhez helyben hozzáértő szakember is rendelkezésre áll. A képviselő köszöntőjében külön méltatta a balatoni kerékpárút jelentőségét is, majd arról beszélt, hogy az út tisztán tartásában meghatározó lesz ez a korszerű, többféle feladat ellátására alkalmas gép.

Kontrát Károly államtitkár, képviselő üdvözli Nagy Istvánt, az alsóörsi önkormányzat egyik dolgozóját, a munkagép működtetőjét

-Komoly munka jellemzi egy-egy beruházást, illetve vásárlást érintő előkészítést, de amikor megérik a gyümölcs, és átadhatjuk az adott fejlesztést, létesítményt, eszközt, melyekre nagyon sok példa van Alsóörsön, az mindig megdobogtatja az ember szívét, ezt Hebling Zsolt polgármester mondta. Hozzátette, ez főleg akkor jellemző, amikor ilyen különleges eszközről van szó, mint a mostani, mely egyedinek nevezhető, és amilyet nem is lehet látni a térségben. Közölte továbbá, a vásárlás a megyei önkormányzat által kiírt, 750 milliós uniós pályázati forrásból történt, mely a Veszprém, Felsőörs és Alsóörs közötti kerékpárút létrehozását érinti, és ez a munka még folyamatban van. A munkagépet 33,8 millió forintból vették meg. A pályázat, illetve a vásárlás apropóján köszönettel beszélt a kormány és Kontrát Károly képviselő segítségéről, támogatásáról. Elhangzott, a nagyteljesítményű munkagép dízel üzemű, hidraulikus meghajtású, és különféle adapterekkel, illetve kiegészítőkkel szerelték fel. Használhatják például árkok kotrásánál, valamint rakodásnál, és adott esetben a hó eltakarításánál, út seprésénél is. Kiválóan alkalmas lesz a kerékpárút folyamatos karbantartására, a terveik szerint a későbbiekben más területeken és feladatoknál is használják majd.