Az elmúlt időszak fejlesztéseit járta végig Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Schell Tamás polgármester Városlődön. A Magyar falu program nagy segítség az önkormányzatoknak, hiszen a 100 százalékos intenzitású pályázatokhoz nem kell önerő. Jó hír a pályázó településeknek, hogy 2022 január elején meghirdették a program új lehetőségeit, és a korábbi 120 nappal szemben már 90 nap alatt elbírálják a beadott pályázatokat.

– Annak kifejezetten örülök, hogy olyan programelemek is bekerültek a kiírásba, amelyeket a Polgármesterek Fórumán mi vetettünk fel Gyopáros Alpár kormánybiztosnak. A polgármesterek elmondták, hogy nagyon jó dolog az, hogy lehet pályázni kommunális eszközökre, de nincs megfelelő helyük ezek tárolására. Illetve, hogy a művelődési házak felújítása mellett fontos lenne, hogy például szabadtéri színpadra is lehessen pályázni. A mostani kiírás ezekre is megoldási lehetőséget ad, ezek is bekerültek a pályázható források közé – nyilatkozta a település bejárás során Ovádi Péter, aki elmondta még, hogy Veszprém megye 1-es számú választókörzetében már több mint 150 nyertes pályázat van, kétmilliárd forintot meghaladó értékben.

Schell Tamás polgármester a 2021-es fejlesztések kapcsán megjegyezte, hogy az egészség központ ( védőnői szolgálat, orvosi-, és fogorvosi rendelő ) felújítása után sikerült annak környezetét is rendbe tenniük, mivel a belső udvar térkő burkolatot kapott.

A temetői fejlesztésekről elmondta, hogy két urnafal is készült a községben, 30 illetve 15 férőhellyel, és a 4,99 milliós projekt keretében a temető területét is bővítették új kerítés építésével.

Ovádi Péter és Schell Tamás az orvosi rendelő térkövezett belső udvarán

Forrás: Molnár Sándor/Napló

20 millió forintos, szintén Magyar falus forrásból - az önkormányzati hivatal belső átalakítása során - egy irodát és egy tárgyalót alakítanak ki, illetve korszerűsítik a fűtést is. 4,99 millió forintot nyertek egy elhagyott, rossz állapotú ingatlan lebontására és a terület rendezésére. Itt egy közösségi mintateret alakítottak ki kiülős pergolákkal, interaktív játéktáblákkal, és még tervezik hinták, padok vásárlását is.

2022-ben a település közterületeinek rendbe tartásához szeretnének beszerezni egy traktort különféle ( ágdaráló, hótoló, só-szoró ) adapterekkel. Az újesztendő legnagyobb projektje pedig a kolostor utcai ívóvízvezeték rekonstrukciója és az utca komplett aszfaltozása lesz.