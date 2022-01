A megyeszékhelyen 8-10 centis hó esett már, a hőmérséklet mínusz egy fok körül alakul, és napközben is hideg marad az idő. Úgy tudjuk, az egész megyében havazik, a Bakonyban az északi, északnyugati szél miatt hófúvás is várható.

A szél délután északnyugatira fordul és megélénkül, 50-60 km/h-s széllökések is lehetnek. A levegő hőmérséklete délután 2°C-ig is emelkedhet, este újra fagypont alá hűl, számolt be róla a vmeteo.hu.

A Magyar Közút Zrt. felhívjta a figyelmet arra, hogy a 0-24 órás munkavégzésük mellett is, amíg az erősebb széllökések nem csillapodnak, több útszakaszon időszakosan télies útviszonyok mellett közlekedhetnek majd az autósok, mivel a burkolatról letakarított havat a viharos szél percek alatt visszahordhatja az úttestre. Emellett arra kérik a közlekedőket, hogy a következő napokban csak és kizárólag a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el. Utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról az Utinform.hu oldalon, az országos vagy megyei diszpécsereknél.

Erzsébet Dézivel, a német törpe pincserrel, Sándor pedig Dixivel, a törpe schnauzerrel örömmel sétált a reggeli havazásban, Veszprémben. - Rácsodálkoztam erre a gyönyörű látványra, amikor kinéztem az ablakon, és láttam, hogy esik a hó. Úgy örültem neki, mint egy gyermek, csak meg is maradjon! - jegyezte meg jókedvűen Erzsébet. Sándor hozzátette, szeretik ezt az időt, nagyon kellemes sétálni a hóban a kutyusokkal. –Mi még emlékszünk a régi nagy havazásokra, így ez az idő a gyermekkorunkat is felidézi, jegyzik meg. Azt mondják, a hó végtelen nyugalmat is áraszt, valószínűleg ezért is szeretik nagyon.

Erzsébet és Sándor a szombat reggeli havazásban, Veszprémben

Forrás: Kovács Erika/Napló

Tapolcán hajnal óta havazik, reggelre három-öt centiméternyi hó hullott. Az utak járhatók, de havasak.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán a télies útviszonyok miatt a rendőrség 7,5 tonnás súlykorlátozást vezetett be. A főút Veszprém és Veszprémvarsány közötti szakaszára nehézgépjárművel nem lehet behajtani, közölte Máté Alexandra megyei rendőrségi szóvivő.