- Az elmúlt két esztendőt nálunk is a járvány határozta meg, és tavaly is legfőbb feladatunknak lakosaink, főleg az idősek megóvását tartottuk, utalt az elmúlt évre Hebling Zsolt. Alsóörs polgármestere hozzátette, a helyzet pozitívumot is hozott, mert minden korábbinál is összetartóbb faluközösség alakult ki. Így a járványhelyzetben sok felajánlást kaptak, a helyiek sokat segítettek egymásnak. A vezetés biztosította a falu működését, helyt álltak intézményeik, a polgármester a döntéseket a testülettel egyeztetve hozta meg. Aztán újra szervezhettek rendezvényeket a leállás után, és kitűnő turisztikai szezont zártak. Strandbevételük kiemelkedő lett, az egy évvel korábbihoz képest emelkedett a vendégéjszakák száma is, mivel már fesztivál szervezésre is sor kerülhetett, de utóbbi lényegesen elmaradt a 2019-es évtől.

Alsóörsön számos fejlesztésre is sor került, amelyek hozzájárultak a község komfortjának emeléséhez, és a stabil pénzügyi helyzet az idei célok megvalósítását is lehetővé teszi. Ennek fontos eleme a bérek emelése, az útfejlesztési programok előkészítése és indítása, a már elnyert pályázatokkal történő fejlesztések megvalósítása mellett. Az elmúlt év költségvetésének főösszege 1,1 milliárd forint volt, fejlesztési forrásuk meghaladta a 330 millió forintot, legnagyobb beruházásukat a Veszprém, Felsőörs, Alsóörs kerékpárút nagyobb részének megépítése jelentette. Másik büszkeségük, hogy ősszel átadhatták a Varázserdő látogatóközpontot, illetve rendezvény helyszínt egy interaktív és unikális erdei játéktérrel, és az ország legnagyobb működő planetáriumával, 15 csillagászati filmmel. Az említett kettő nagy beruházást a megyei önkormányzat által kiírt uniós forrásból valósították meg.

Közösségeik számára nagy előrelépést hozott az 50 éves művelődési ház teljes felújítása a Magyar falu programnak köszönhetően. A községi strandjuk a Kisfaludy program támogatásával tovább korszerűsödött, öntöző berendezést építettek ki, 6000 négyzetméteres lett a gyepfelület, emellett napozóstéget alakítottak ki, szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztek el. Lefestették a Somlyó kilátót, új buszmegállókat telepítettek a vadtelepi községrészhez, több utcát láttak el közvilágítással. Óriási lehetőséget jelent számukra, hogy Kontrát Károly országgyűlési képviselő támogatásával és segítségével az államtól 16 ezer négyzetméteres, közvetlen vízparti területeket, ingatlanokat kaptak, melyek garantálják azt, hogy az emberek sétálhatnak közvetlenül a Balatonnál, és sportolhatnak a tóban.

- A mozgalmas, tartalmas év után abban bízom, hogy elmúlik a járványveszély, lakosaink biztonságban élhetnek, illetve az ide látogató vendégek felszabadultan tölthetik szabadidejüket, szép élményekkel távozva, egész éven át, fogalmazott Hebling Zsolt. Megjegyezte, Alsóörs élhető község, kedvelt üdülőhely szeretne maradni 2022-ben is. Ezért megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatnak idén is. Befejezik a Veszprém, Felsőörs, Alsóörs kerékpárút építését, melyhez gépeket vásárolnak, utcabútorokat helyeznek el, kiemelten kezelik a növények ültetését, a parkosítást. Reményeik szerint a Kisfaludy program keretében immár az ötödik pályázaton is sikeresen szerepelnek és tovább fejlődhet a népszerű strandfürdő. A megyei önkormányzat által kiírt uniós forrásból, több mint 240 millió forintból komplex turisztikai fejlesztést terveznek gyalogosoknak, kerékpárosoknak és horgászoknak. Eszerint egyebek mellett sétányokat, bemutatóhelyeket alakítanak ki, és ebben az évben több útfelújítási és fásítási program is megkezdődik. Településük idén lesz 750 éves, amelyet méltó módon szeretnének megünnepelni, különleges rendezvénysorozat keretében.