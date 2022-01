– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évben elnyertük a Családbarát Önkormányzat védjegyet. Sorozatban harmadszorra kaptuk meg a kiváló minősítést a “Virágos Veszprém Megyéért” versenyen, ezáltal jogosulttá váltunk a “Veszprém megye virágos települése” kitüntető címre – kezdte évértékelőjét Horváth Zoltán.

A polgármester elmondta még, hogy a helyi buszmegállóból ingyenes közösségi könyvtárat, a színpadi öltözőkből pedig szálláshelyeket hoztak létre. Új rendezvényasztalokat és székeket, valamint új sörpad garnitúrákat is beszereztek. Emellett megkezdődött több beruházás is a kistelepülésen.

– Folyamatban van az önkormányzat által üzemeltetett delikát boltunk kibővítése és felújítása, a boltunkat az átalakítás idejére a faluházunkba költöztettük. Az orvosi rendelőnkben korszerűsítési felújítás zajlott kívül-belül, és nem utolsó sorban kormányzati segítséget kaptunk a közösségi terünk fűtéskorszerűsítésére is. Alkalmi fényfestést kaptak tavaly templomaink, színházi előadásokat és festmény kiállítást is élvezhettünk. Részt vehettünk csillaglesen, drogprevenciós előadáson, könyvbemutatókon és fedeles lovarda átadó ünnepségen. Sikerrel tartottuk meg a hagyományos Középkori vásári forgatagunkat a Zádorvárban, és tavaly nyáron volt eddigi kulturális életünk egyik legmeghatározóbb eseménye is, a Bourdon népzenei tábor, ahol egy héten keresztül igazi népzene töltötte be az egész települést – sorolta a változatos programokat a polgármester, aki megjegyezte még, hogy első alkalommal rendeztek Barnagon adventi vásárt is, ahol helyi és környékbeli kézművesek, termelők mutatkozhattak be.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

– Az új évre legalább ennyi tervvel és a hozzá tartozó lelkesedéssel készülünk, remélve, hogy sokkal több lehetőségünk lesz a találkozásokra, közösségi programokra - keményebb korlátozások nélkül, járványoktól mentesen – zárta a beszélgetést Horváth Zoltán.