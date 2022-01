Sokan kihasználták , hogy lehetett vásárolni pirotechnikai terméket december 28. és 31. között, amiket december 31-én este hat órától január 1-jén reggel hat óráig fel is használhattak.

Az önkormányzatok a csend, illetve a fényjáték mellett döntöttek, és azt tapasztaltuk, amiről olvasónk is beszéltek, hogy a magánszemélyek idén sem fogták vissza magukat. A durrogtatás megkezdődött már szilveszter délután, és jó esetben másnap kora reggelig tartott. A hangzavar rengeteg állatot megijesztett, és félelmükben, ijedtükben elfutottak. Egy részük az azonosító chip, valamint a jóérzésű emberek, az állatmentők és állatorvosok jóvoltából visszakerült gazdájához, de jelentős részük még ma is kóborol valahol, nem beszélve azokról, akik már soha nem térhetnek haza, mert elütötték őket. Ezeket a borzasztó képeket már újév hajnalán megosztották olvasóink, így például Ajka környékén egy kis foxit, valamint egy skótjuhászt, Pápánál pulit űzött a szilveszteri durrogtatás autó alá, illetve az örök vadászmezőkre.

Minárcsik Sándor, a devecseri Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője

Forrás: Kovács Erika/Napló

Antal Laura, az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület vezetője a többi állatmentőhöz hasonlóan már jó előre figyelmeztetett arra a közösségi oldalon, hogy mindenki helyezze biztonságba az állatát év végén, legyen szó házi kedvencről, vagy más állatról. Úgy tudjuk, az egész megyében nagyon sok dolga volt az állatmentőknek az ijedtükben elkóborolt állatok miatt. Gáspár Ákos, balatonfüredi képviselő, a helyi ebmenhely önkéntese azt mondta, idén is felállítottak egy kis önkéntes csapatot szilveszterre, hogy segítsenek hazajutni a bajbajutott állatoknak. Ők szerencsésnek tekintik magukat, mert a városban és környékén nem jellemző a kóbor állat, szilveszterkor viszont hozzájuk is érkeztek telefonok.

Már december 31-én délután több kutya elszökött a durrogtatás miatt, és sajnos csak egyben találtak azonosító chipet, a többi a Balatonfüredi Ebrendészeti Telep gondozásába került. Ha a gazdák két héten belül nem jelentkeznek a kis kedvencükért, akkor átkerülnek a szomszédos ebmenhelyre, ahonnan reményeink szerint rövid időn belül örökbe fogadják őket. -Büszkeséggel tölt el, hogy egy fantasztikus csapat részese lehetek, mert az ebmenhely önkéntesei, az ebrendészeti telepen dolgozókkal, és a helyi állatbarátokkal hatékonyan összedolgoztak azért, hogy a megrémült állatok mihamarabb biztonságba kerülhessenek, fogalmazott Gáspár Ákos.

Forrás: Kovács Erika/Napló

Hozzátette: mielőbb gondoskodjanak a gazdik a chipről, ami megkönnyíti az állat hazajutását. - Az elszökött állatok nagy részét sikerült hazajuttatni, mert volt bennük chip, de még január 3-án is hoztak be kutyát, meg telefonáltak, hogy rémült, menekülő állatot láttak, ezt Minárcsik Sándor, a devecseri Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője mondta. Önkénteseivel együtt mentéssel, kereséssel töltötte az év végét, és azóta is ez határozza meg a munkájukat. Ők nagy területért felelnek, hozzájuk tartozik egyebek mellett a devecseri, illetve a sümegi térség. Úgy mondta, sok kutya akár 20-40 kilométerre arrébb is elfut, és sajnos sokat elütnek ilyenkor, vagy bemenekül a borokba, és soha nem kerül elő. Javasolta, érdemes a gazdiknak a távolabb, akár a megyén túli gyepmesteri telepeket, menhelyeket felhívni, megnézni a közösségi oldalakon az állatvédő csoportokban lévő megosztásokat. Az is nagyon jó, ha a gazdi önálló posztban kitesz egy képet az állatáról, illetve közli, hogy hol veszett el és megírja a saját telefonszámát, hogy mielőbb megkerüljön a kedvence.